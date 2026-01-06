खूबसूरती के पीछे का 'खौफनाक' सच; मशहूर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, इन्फ्लुएंसर ने खोली पोल

Advertisement
Viral News: इंडोनेशिया के मशहूर ब्यूटी डॉक्टर व इंफ्लुएंसर रिचर्ड ली पर एक अन्य कंटेंट क्रिएटर की शिकायत के बाद पुलिस जांच शुरू हुई है. स्वास्थ्य नियमों और उपभोक्ता संरक्षण कानून के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें संदिग्ध घोषित किया गया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:36 PM IST
Viral News: सोशल मीडिया पर अक्सर बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन जब यह लड़ाई कानून की चौखट तक पहुंच जाए, तो मामला गंभीर हो जाता है. इंडोनेशिया के मशहूर ब्यूटी डॉक्टर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रिचर्ड ली इसी वजह से सुर्खियों में हैं. लंबे समय से चल रहा उनका विवाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकलकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है. एक अन्य कंटेंट क्रिएटर और डॉक्टर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. यह मामला खूबसूरती के दावों, कानून और उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. 

इंफ्लुएंसर की शिकायत से खुला मामला 

जकार्ता पुलिस के मुताबिक, रिचर्ड ली के खिलाफ यह मामला एक अन्य सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर समीरा फरहनाज़ की शिकायत के बाद दर्ज किया गया. समीरा सोशल मीडिया पर “डॉक्टर डिटेक्टिव” या “डोक्टिफ” के नाम से जानी जाती हैं. उन्होंने दिसंबर महीने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. दोनों के बीच लंबे समय से ऑनलाइन विवाद चल रहा था, जिसमें एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे. अब यह विवाद औपचारिक रूप से आपराधिक जांच में बदल चुका है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में स्वास्थ्य नियमों और उपभोक्ता संरक्षण कानून के उल्लंघन की बात कही गई है.

पुलिस जांच और संदिग्ध घोषित होने की पुष्टि

जकार्ता पुलिस के प्रवक्ता रियोनाल्ड सिमांजुंतक ने बताया कि जांच के दौरान शुरुआती सबूत पर्याप्त पाए गए हैं. इसी आधार पर 15 दिसंबर 2025 को रिचर्ड ली को इस मामले में संदिग्ध घोषित किया गया. पुलिस के अनुसार, ली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पहले तय तारीख पर पेश नहीं हो सके. बाद में उन्होंने जांच के लिए नई तारीख मांगी. अब उनसे बुधवार को पूछताछ होने की उम्मीद है. पुलिस ने साफ किया है कि जांच प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है.

कानून का शिकंजा और संभावित सजा 

हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला इंडोनेशिया के हेल्थ लॉ और 1999 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से जुड़ा है. अगर इन कानूनों के तहत आरोप साबित होते हैं, तो दोषी पाए जाने पर जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. यह केस सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन दावों और मेडिकल सलाह को लेकर अब सख्ती बढ़ सकती है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

JakartaIndonesiaNational Drug and Food Agency

