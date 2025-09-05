दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज से उतर रहा था दूल्हा, सीढ़ियों पर फिसला पैर फिर गिरा धड़ाम, देखें वीडियो

Bride Groom Viral Video: शादी के सीजन में दूल्हा-दुल्हन के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर धमाल मचाते हैं, लेकिन कभी-कभी मजेदार हादसे भी वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज से उतर रहा था और अचानक सीढ़ियों पर फिसल गया. पूरा मामला देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन दूल्हे का अद्भुत बैलेंस और दुल्हन की मुस्कान ने वीडियो को और भी मजेदार बना दिया.

वीडियो का पल-पल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज से नीचे उतर रहा है. तभी दूल्हे के पैर सीढ़ियों पर फिसल जाते हैं और वह दुल्हन को गोद में लेकर गिरता है. मगर, उसने पूरी कोशिश की कि दुल्हन गिरने न पाए. गिरते हुए भी दूल्हा दुल्हन के गाल पर प्यार से किस करता है, जिससे दुल्हन मुस्कुराती रहती है. इस अंदाज़ ने वीडियो को बेहद लोकप्रिय बना दिया है.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

वीडियो इंस्टाग्राम पर joyajaan816 नाम के पेज से शेयर किया गया है जिसे अब तक 3 लाख 18 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग दूल्हे के बैलेंस और साहस की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि दूल्हे ने गिरने के बावजूद अपनी और दुल्हन की इज्जत बचाई. कुछ ने लिखा कि यह कॉन्फिडेंस दिखाता है कि शादी में प्यार और मजाक दोनों साथ चल सकते हैं. वीडियो में सबसे मजेदार बात यह है कि दूल्हा गिरते हुए भी दुल्हन को चोट नहीं लगने देता और दुल्हन की मुस्कान से साफ़ है कि उसने डर का अनुभव नहीं किया. यह वीडियो शादी के मजेदार पल और दूल्हा-दुल्हन के प्यार को खूबसूरती से दिखाता है. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों का दिल जीत लिया. हालांकि ये वीडियो पुराना है एक बार फिर से वायरल हो रहा है.