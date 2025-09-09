हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

Funny Husband Wife Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है उसने हंसी और सस्पेंस दोनों को मिलाकर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में पति अपनी पत्नी के आंसुओं को माइक्रोस्कोप से जांचता है और जो नजारा सामने आता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

आखिर वीडियो में ऐसा क्या हुआ था?

इंस्टाग्राम पर @dreamboat0227 नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया, जिसे अब तक 30.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में एक महिला रो रही होती है और उसका पति उसके आंसुओं को चम्मच से इकट्ठा कर माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है. जैसे ही कैमरा माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस करता है, वहां कोई साधारण चीज नहीं बल्कि गहनों की चमक, रंग-बिरंगी साड़ियां, विदेश यात्रा के नजारे और एक हंसता हुआ बच्चा दिखाई देता है. इन तस्वीरों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में पत्नी के आंसू उसकी अधूरी ख्वाहिशों का आईना हैं. हालांकि ये फनी वीडियो है लेकिन लोगों को यह काफी मजेदार लगा.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में हंसी के ठहाके लगा दिए. एक यूजर ने मज़ाक में लिखा, “किस घर में इतने महंगे आंसू गिरते हैं?” वहीं दूसरे ने कहा, “रमेश बाबू, एक बूंद आंसू की कीमत आप क्या जानो!” किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि अगर उनकी पत्नी के आंसू गिरते, तो उनमें बिरयानी, आइसक्रीम और गोवा ट्रिप नजर आते. पति-पत्नी के रिश्ते हमेशा से मजाक, तकरार और प्यार से जुड़े रहे हैं. यह वीडियो उसी पुरानी बहस को छूता है कि महिलाओं को समझना आसान नहीं होता. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना रिलेटेबल लगा और वायरल हो गया.