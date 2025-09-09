हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!
Advertisement
trendingNow12914259
Hindi Newsजरा हटके

हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

Viral Instagram Video: इस बार जो वीडियो चर्चा में है उसने हंसी और सस्पेंस दोनों को मिलाकर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में पति अपनी पत्नी के आंसुओं को माइक्रोस्कोप से जांचता है और जो नजारा सामने आता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

Funny Husband Wife Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है उसने हंसी और सस्पेंस दोनों को मिलाकर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में पति अपनी पत्नी के आंसुओं को माइक्रोस्कोप से जांचता है और जो नजारा सामने आता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

आखिर वीडियो में ऐसा क्या हुआ था?

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर @dreamboat0227 नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया, जिसे अब तक 30.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में एक महिला रो रही होती है और उसका पति उसके आंसुओं को चम्मच से इकट्ठा कर माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है. जैसे ही कैमरा माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस करता है, वहां कोई साधारण चीज नहीं बल्कि गहनों की चमक, रंग-बिरंगी साड़ियां, विदेश यात्रा के नजारे और एक हंसता हुआ बच्चा दिखाई देता है. इन तस्वीरों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में पत्नी के आंसू उसकी अधूरी ख्वाहिशों का आईना हैं. हालांकि ये फनी वीडियो है लेकिन लोगों को यह काफी मजेदार लगा.

 

 

यह भी पढ़ें: जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा 

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में हंसी के ठहाके लगा दिए. एक यूजर ने मज़ाक में लिखा, “किस घर में इतने महंगे आंसू गिरते हैं?” वहीं दूसरे ने कहा, “रमेश बाबू, एक बूंद आंसू की कीमत आप क्या जानो!” किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि अगर उनकी पत्नी के आंसू गिरते, तो उनमें बिरयानी, आइसक्रीम और गोवा ट्रिप नजर आते. पति-पत्नी के रिश्ते हमेशा से मजाक, तकरार और प्यार से जुड़े रहे हैं. यह वीडियो उसी पुरानी बहस को छूता है कि महिलाओं को समझना आसान नहीं होता. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना रिलेटेबल लगा और वायरल हो गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

InstagramHusbandWifetrending

Trending news

आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
;