जापान तक सुनाई दी 'धुरंधर' की धूम! इस आइटम ट्रैक पर की डांस प्रैक्टिस, वायरल हो गए मूव्स

Japanese Dance Video: 'धुरंधर' की गूंज पाकिस्तान से लेकर जापान तक सुनाई दे रही है. इन दिनों जापान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें जापानी लड़कियां 'धुरंधर'(Dhurandhar) के आइटम ट्रैक 'शरारत'(Shararat) पर डांस स्टेप करती नजर आ रही हैं. चलिए ये शानदार वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:45 PM IST
Japanese Dance Video: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर'(Dhurandhar) सिनेमाघरों में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद OTT पर धूम मचा रही है. 'धुरंधर' की गूंज पाकिस्तान से लेकर जापान तक सुनाई दे रही है. जापान में लोग 'धुरंधर' के गानों पर डांस प्रेक्टिस कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जापानी लड़कियां 'धुरंधर' के आइटम ट्रैक 'शरारत'(Shararat) पर डांस स्टेप करती नजर आ रही हैं. ये वीडियो भारतीय सिनेमा का जलवा और और सीमा पार उसकी पहुंच को दिखाता है. चलिए देर ना करते हुए ये वायरल वीडियो देखते हैं

'धुरंधर' का तूफान
पाकिस्तान के लयारी शहर और वहां के माफिया गिरोहों के कामकाज को दिखाती फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान में रिलीज होने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन 30 जनवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने के कुछ ही दिनों में पड़ोसी देश में टॉप पर पहुंच गई है. धुरंदर की धूम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि जापान जैसे देश में भी सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया पर जापान का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लड़कियां भारतीय वेशभूषा में दिखाई दे रही हैं और धुरंदर के आइटम ट्रैक 'शरारत' पर डांस कर रही हैं.

कैसे डांस कर रही थी लड़कियां?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक हॉल में कुछ जापानी लड़कियां भारतीय वेशभूषा में धुरंदर के आइटम ट्रैक 'शरारत' पर डांस कर रही हैं. इस दौरान वो परफेक्ट डांस मूव्स करती हैं या करने की प्रैक्टिस करती हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "वर्कशॉप के सभी प्रतिभागियों के लिए: ये दूसरी वर्कशॉप का एक रिवीजन वीडियो है. कृपया भारतीय वेशभूषा में धीरे-धीरे नृत्य करने का प्रयास करें. हमारे साथ यह समय बिताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आप नीचे क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं."

यह भी पढ़ें: ये विदाई है या किडनैपिंग? गमगीन माहौल में छूटी हंसी, यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kanazawa.dance.workshop नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हो गया. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी. सभी डांस मोहक होना जरूरी नहीं. आप सभी ने इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया है. वे बेहद प्यारा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

dance videoDhurandharviral

