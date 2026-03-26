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शादी में मेहमानों के लिए खुलवा दिया पेट्रोल पंप! रिश्तेदारों के लिए बन गया सेल्फी प्वाइंट, वीडियो देखें

Shadi Ka Video Viral: सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेट्रोल पंप की तरह मशीन लगी नजर आ रही है. ये मशीन सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई.चलिए देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:43 PM IST
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शादी में मेहमानों के लिए खुलवा दिया पेट्रोल पंप! रिश्तेदारों के लिए बन गया सेल्फी प्वाइंट, वीडियो देखें

Video Viral: शादियों का सीजन है. ऐसे में शादी और शादी की रस्मों से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं. आपने दूल्हा-दुल्हन के वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो मेहमानों के ​लिए शाही अंदाज की सुविधा को दिखा रहा है. 

आपने आज तक शादी में कॉफी, पॉपकॉर्न या कोड ड्रिंक की मशीन देखी होगी. लेकिन क्या आपने ऐसी मशीन देखी है जो पेट्रोल पंप की तरह दिखती है. शादी में मेहमानों के लिए ऐसी सुविधा की गई है जो देखने में काफी नई और मजेदार है. ये कोई सच में पेट्रोल पंप नहीं है, बल्कि पेट्रोल पंप की थीम पर जूस की मशीन बनाई गई है. जैसे पेट्रोल पंप पर मशीन से गाड़ी के टैंक में पेट्रोल या डीजल भरा जाता है, बिल्कुल वैसी ही मशीन से मेहमान जूस का गिलास भर रहे हैं. जूस की ये मशीन मेहमानों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. शादी में लगी जूस की अनोखी मशीन को आप भी देखें.

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वायरल हो गया शादी का वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @ajayupadhyay5837 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो 21 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, 3.7 लाख से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं इस मशीन को देख जनता क्या बोली.

क्या बोले यूजर्स?

शादी में मेहमानों को जूस पिलाने के लिए पेट्रोल पंप जैसी मशीन देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "कितना बुरा टाइम आया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पेट्रोल पंप नहीं, जूस पंप." इसके अलावा पूरा कमेंट सेक्शन कई तरह के इमोजी से भरा है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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