पकड़ा गया वायरल क्रिश बॉय! स्टंट दिखाते ही पीछे पड़ गए कुत्ते; यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

Krish Boy Ka Video: पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक लड़के के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. ये लड़का क्रिश बनकर घूमता है और फिल्मी क्रिश की तरह की लंबी लंबी छलांग लगाकर दिखाता है. कभी बड़े पत्थरों पर दौड़ता नजर आता है तो कभी समुद्र किनारे नजर आता है. हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये सभी वीडियो एक ही लड़के की हैं या ये क्रिश भी कई सारे हैं. खैर, इन दिनों जो क्रिश बॉय का वीडियो (Krish Boy) का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद बहुत देर तक आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

कौन-सा स्टंट कर रहा था वायरल क्रिश?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि वायरल क्रिश बॉय उछलकर किक करने वाला स्टंट दिखा रहा है. जब वो स्टंट का वीडियो शूट कर रहा था तब क्रिश के पीछे कुत्ते पड़ गए. दरअसल, क्रिश ने काले कलर की प्लास्टिक और मुंह पर क्रिश वाला मास्क लगा रखा है. इसके बाद जैसे ही वो उछलकर सामने आता है तो वहां मौजूद कुत्ता भड़क जाता है. कुत्ता इस लड़के पर भौंकने लगता है और इस दौरान खुद को क्रिश समझ रहा लड़का पहले तो डर जाता है और कुत्ते की ओर रुकने का इशारा करता है. इसके बाद वो कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए कुत्ते के सामने ही नाचने लगता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @actor_brijesh_saroj नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स भी बड़ी संख्या में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड डॉगेश भाई को जाना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं डॉगेश भाई के साथ हूं." तीसरे यूजर ने लिखा, "काली वाली डस्टबिन के पॉलीथिन पहन कर जाओगे तो यही होगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.