ऊंची जाति का चाहिए या 80 लाख कमाने वाला... IPS ऑफिसर की बेटी ने दूल्हे के लिए रखी ऐसी शर्तें!

Indian Arranged Marriage: आज के दौर में जब हम खुद को आधुनिक और प्रगतिशील कहते हैं, तब भी शादियों के बाजार में जाति और पैसा सबसे बड़े फैक्टर बने हुए हैं. हाल ही में 'द डेट क्रू' (The Date Crew) की फाउंडर ओएंड्रिला कपूर ने एक ऐसा वाकया शेयर किया, जिसने भारतीय समाज की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक पढ़ी-लिखी फैशन एंटरप्रेन्योर महिला ने पार्टनर चुनने के लिए जो शर्तें रखीं, उसे सुनकर हर कोई हैरान है.

क्या है वायरल मामला

ओएंड्रिला कपूर ने लिंक्डइन पर एक 32 साल की महिला के साथ हुई अपनी बातचीत शेयर की है. यह महिला खुद का फैशन लेबल चलाती है और एक बेहद शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती है. उनके पिता एक IPS ऑफिसर हैं और मां टीचर हैं. इतने ऊंचे बैकग्राउंड के बावजूद, शादी के लिए उनकी पहली पसंद सिर्फ 'अपर कास्ट' के लड़के हैं.

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जाति या 80 लाख का पैकेज

महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल ब्राह्मण या राजपूत परिवारों में ही शादी करना चाहती है. हालांकि, इसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला 'डिस्काउंट' भी दिया. उन्होंने कहा कि अगर लड़का इन जातियों से बाहर का है, तो उसकी सालाना कमाई कम से कम 80 लाख रुपये (80 LPA) होनी चाहिए. यानी अगर जेब में पैसा है, तो जाति की दीवार गिराई जा सकती है.

सोशल रैंक की अहमियत क्यों?

ओएंड्रिला कपूर ने इस पर तंज कसते हुए लिखा कि बड़े शहरों में पढ़े-लिखे परिवारों के बीच जातिवाद अब 'तरीकों' के पीछे छिप गया है. लोग कहते हैं कि हमें अपनी बिरादरी में ही शादी करनी है, लेकिन असलियत में यह सोशल रैंक का खेल है. उनके मुताबिक, पैसा आज के समय में सोशल रैंक खरीद सकता है, इसलिए 80 लाख की शर्त रखी गई है.

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शादी या कोई सौदा

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय शादियां, खासकर अरेंज मैरिज, हमेशा से एक ट्रांजेक्शन यानी सौदा रही हैं. लोगों का कहना है कि जहां प्यार और तालमेल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वहां अब CTC (सैलरी पैकेज) और गोत्र ने जगह ले ली है. ओएंड्रिला कपूर का कहना है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए युवाओं को अपने माता-पिता के साथ बातचीत करनी होगी. हमें साफ कहना होगा कि हम जाति के आधार पर पार्टनर फिल्टर नहीं करेंगे. शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि पुरानी संकुचित सोच से बाहर निकलना भी है.