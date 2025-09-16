मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट... LinkedIn पर खुलेआम लिखा ऐसा पोस्ट तो लोग बोले- असली मर्द तो...

Assistant To My Wife: आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटा सा अपडेट भी लोगों को हंसा देता है और कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देता है. ऐसा ही हुआ जब अनिल बवेजा ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में कुछ ऐसा लिख दिया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. लिंक्डइन पर आमतौर पर लोग अपनी बड़ी कंपनियों और उपलब्धियों को हाईलाइट करते हैं. लेकिन अनिल बवेजा ने अपने करंट रोल में लिखा, “मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट." यह अजीब और मजेदार टाइटल बाकी सीरियस डेज़िग्नेशन के बीच सबसे अलग दिखा और यही वजह रही कि उनका प्रोफाइल तेजी से वायरल हो गया.

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

इस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किया गया, जहां लोगों ने जमकर मजे लिए. किसी ने लिखा – “ये अपनी पत्नी की इज्जत करता है और हम इसका सम्मान करते हैं.” तो किसी ने कहा – “ये कोई क्रेजी नहीं, एक लीजेंड है.” एक महिला ने मजाक में लिखा, “ये मेरे पति की भी जॉब है, बस प्रॉब्लम परफॉर्मेंस रिव्यू में आती है.” कई पति तो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने लिखा, “मुझे भी यह टाइटल अपने प्रोफाइल में डाल लेना चाहिए.”

क्यों कहा गया ‘ग्रीन फ्लैग’?

कुछ यूजर्स ने इसे ग्रीन फ्लैग एनर्जी बताया यानी यह दिखाता है कि इंसान अपनी पत्नी का सम्मान करता है और लाइफ को पॉजिटिविटी से जीता है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इसे ‘LinkedInLunatics’ पेज पर क्यों डाला गया, क्योंकि यह किसी भी तरह पागलपन नहीं बल्कि समझदारी और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन था. मजेदार बात यह है कि अनिल बवेजा ने केवल यह प्रोफाइल अपडेट डालकर ही नाम नहीं कमाया, बल्कि उनकी प्रोफेशनल जर्नी भी काफी लंबी रही है.

उन्होंने Honda Cars India में करीब 16 साल काम किया और वहां मार्केटिंग व स्ट्रैटेजी के हेड भी बने. बाद में वे जनरल मैनेजर के तौर पर दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी में भी कार्यरत रहे. अगस्त 2023 में उन्होंने यह मजेदार अपडेट डाल दिया, जो इंटरनेट पर छा गया.