बच्चे के डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग! जोश के साथ फ्लोर पर दिखाया दम

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी बच्चे लड़ते नजर आते हैं तो कभी अपनी ही हरकतों में उलझ जाते हैं. जब बच्चे डांस करते हैं तो उनके मासूम स्टेप्स सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. यहां हम जिस बच्चे के बारे में बताने जा रहे है, उसके धांसू डांस ने इंटरनेट पर 'आग' लगा दी है. इस वी​डियो में बच्चे का स्वैग देखते ही बनता है. बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कैसे किया डांस?

कुर्ता-पायजामा पहने हुए ये छोटा बच्चा किसी प्रोग्राम में डांस कर रहा है. इस बच्चे के डांस में अलग ही लेवल ही एनर्जी दिख रही है. वहां मौजूद लोग हैरानी से बच्चे के डांस स्टेप्स देखते रह जाते हैं. बच्चे ने अपने डांस मूव्स से माहौल बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बड़ी संख्या में यूजर्स वीडियो पर फनी रिएक्शन दे रहे हैं. आप भी ​देखिए वीडियो.

क्या बोले यूजर्स?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @itsyourkrishna_ नाम के हैंडल से पोस्ट हुआ. खबर लिखे जाने तक जिसे 72 हजार लाइक मिल चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बालक में अद्भुत कौशल है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'आगे चलकर निरहुआ बनेगा.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'बहुत सुंदर बेटा' इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स बच्चे की तारीफ और 'रेड हार्ट' वाले इमोजी से भरा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.