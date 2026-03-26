VIDEO: स्कूल न जाने के लिए बिटिया ने बनाया मजेदार बहाना, सुनकर लोटपोट हुए पापा! बोली- मेरी नाक...

Viral Video: बिटिया के स्कूल न जान के मजेदार बहाने ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. आपने बच्चों को पढ़ाई से बचने के लिए बहानेबाजी करते तो खूब देखा होगा, लेकिन ऐसा बहाना आज तक नहीं सुना होगा. चलिए जानते हैं बच्ची ने पापा से स्कूल न भेजने को लेकर क्या बहाना बनाया.

एक मां छोटी बच्ची को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही है. इस दौरान वो पापा से कहती है, "पापा आज स्कूल मत भेजिए आज मेरी नाक बंद है." बस इतना सुनते ही पिता ने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल की और बोला नाक ही तो बंद है स्कूल तो खुला है. इसके बाद बच्ची कंफ्यूज हो जाती है. जैसे-जैसे बच्ची बहाने बनाती है, वैसे-वैसे पापा भी बहाने बनाकर बात काटते हैं. बच्ची भी सोच रही है कि कोई बात टिक ही नहीं रही. पापा भी बहानेबाजी में प्रो लग रहे हैं. चलिए जानते हैं पिता और बेटी के बीच क्या बातें हुईं.

यह भी पढ़ें: शादी से पहले ही 'गुलाम' बना दूल्हा, आंखों के इशारे देख खौफजदा हुई पब्लिक! VIDEO देख कही ऐसी बात

Add Zee News as a Preferred Source

पापा ने भी खूब बनाए बहाने

बेटी कहती है, "पापा मेरी नाक बंद है." तो पापा कहते हैं, "नाक ही तो बंद है स्कूल तो खुला है." इसके बाद बिटिया कहती है, "पापा मजाक मत करो, स्कूल तो खुला ही रहता है." इसके बाद पापा समझाते हैं कि स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे तो नाक खुद ही खुल जाएगी. इसके बाद बच्ची पूछती है, "मैं रोज सोती हूं तो नाक क्यों नहीं खुलती है? इस पर पिताजी कहते हैं, "बेटा जब तुम सोते हो तो नाक भी सो जाती है." इसके बाद भी ये बातचीत चलती रहती है. वीडियो पर लिखा है, "इनको स्कूल भेजने के लिए हमें भी तो बहाने बनाने पड़ेंगे."

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @sia_3vedi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. वीडियो पर 24 मिलियन से ज्यादा लाइक हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "कितनी समझदार लड़की है. बहुत ही क्यूट है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.