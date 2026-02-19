मेकअप आर्टिस्ट बन कुत्ते को बना लिया क्लाइंट, मासूम बिटिया की कलाकारी देख नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी नटखट करते हैं कि मां नजर के लिए काला टीका लगा देती है. बच्चों की हरकतें देखकर परिवार के लोग हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं. कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि हम छोटे बच्चों को नहीं खिलाते, बल्कि छोटे बच्चे हमें खिलाते हैं. काफी हद तक ये बात सही भी लगती है. यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन मासूम बच्चों के फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बिटिया का वीडियो अलग ही लेवल का है. ये खुद अपना मेकअप तो कर ही रही है साथ ही अपने कुत्ते का भी मेकअप कर रही है. जी हां, जिस तरीके से इस बच्ची ने कुत्ते के चेहरे पर अपनी मासूम कलाकारी दिखाई है उसे देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. चलिए पहले ये फनी वीडियो देखते हैं.

कैसे किया डॉगी का मेकअप?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता हैं कि एक मासूम बच्ची अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही है. खुद के चेहरे पर पाउडर लगाकर भी इसको चैन नहीं पड़ा तो सोफे पर बैठे पालतू कुत्ते का भी मेकअप कर दिया है. ये छोटी सी बिटिया अपने नन्हे हाथों से कुत्ते का मेकअप कर रही है. कुत्ते का चेहरा देख आपकी भी हंसी छूट जाएगी. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता भी आराम से पाउडर लगवा रहा है. बिटिया कुत्ते की नाक से लेकर आंख तक पाउडर लगा देती है. चलिए देर ना करते हुए ये वायरल वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @simbi__17 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "उन्हें एक साथ खेलने और बढ़ने दें." वीडियो पोस्ट कर ध्रुविका सिंह नाम के हैंडल से ये जानकारी दी गई कि बेटी के साथ इस पल को कैमरे में कैद करने के बाद उन्होंने कुत्ते का चेहरा अच्छी तरह साफ कर दिया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.