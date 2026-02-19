Advertisement
trendingNow13115833
Hindi Newsजरा हटकेमेकअप आर्टिस्ट बन कुत्ते को बना लिया क्लाइंट, मासूम बिटिया की कलाकारी देख नहीं रुकेगी हंसी

मेकअप आर्टिस्ट बन कुत्ते को बना लिया क्लाइंट, मासूम बिटिया की कलाकारी देख नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो खुद मेकअप आर्टिस्ट बनकर अपने साथ साथ अपने डॉगी का भी मेकअप कर देती है. बच्ची की ये कलाकारी देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेकअप आर्टिस्ट बन कुत्ते को बना लिया क्लाइंट, मासूम बिटिया की कलाकारी देख नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी नटखट करते हैं कि मां नजर के लिए काला टीका लगा देती है. बच्चों की हरकतें देखकर परिवार के लोग हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं. कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि हम छोटे बच्चों को नहीं खिलाते, बल्कि छोटे बच्चे हमें खिलाते हैं. काफी हद तक ये बात सही भी लगती है. यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन मासूम बच्चों के फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बिटिया का वीडियो अलग ही लेवल का है. ये खुद अपना मेकअप तो कर ही रही है साथ ही अपने कुत्ते का भी मेकअप कर रही है. जी हां, जिस तरीके से इस बच्ची ने कुत्ते के चेहरे पर अपनी मासूम कलाकारी दिखाई है उसे देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. चलिए पहले ये फनी वीडियो देखते हैं.

कैसे किया डॉगी का मेकअप?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता हैं कि एक मासूम बच्ची अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही है. खुद के चेहरे पर पाउडर लगाकर भी इसको चैन नहीं पड़ा तो सोफे पर बैठे पालतू कुत्ते का भी मेकअप कर दिया है. ये छोटी सी बिटिया अपने नन्हे हाथों से कुत्ते का मेकअप कर रही है. कुत्ते का चेहरा देख आपकी भी हंसी छूट जाएगी. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता भी आराम से पाउडर लगवा रहा है. बिटिया कुत्ते की नाक से लेकर आंख तक पाउडर लगा देती है. चलिए देर ना करते हुए ये वायरल वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: 'भीख लेने का समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक', क्या आपने देखा इस VIP भिखारी का शाही अंदाज

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhruvika $ingh (@simbi__17)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @simbi__17 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "उन्हें एक साथ खेलने और बढ़ने दें." वीडियो पोस्ट कर ध्रुविका सिंह नाम के हैंडल से ये जानकारी दी गई कि बेटी के साथ इस पल को कैमरे में कैद करने के बाद उन्होंने कुत्ते का चेहरा अच्छी तरह साफ कर दिया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny Videoviral

Trending news

मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
Tax Chori
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
priyanka gandhi
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
West Bengal
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
Karnataka News
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
Gaganyaan Drogue Parachute
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?