साड़ी पहन बनी नन्ही दुल्हनिया, ससुराल में जाकर ऐसे दिखाएगी संस्कार; वीडियो देख भावुक हुए लोग  

Viral Video: बच्चे मन के सच्चे होते हैं. छोटे बच्चे जितने शरारती होते हैं उतने ही मासूम भी होते हैं. बच्चों की नटखट हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसा काम करते हैं, जिसे देखकर खुशी भी होती है और मन भावुक भी हो जाता है. हम बचपन से ही बच्चों को बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाते हैं. बड़े होकर बच्चों के व्यवहार में वहीं मां बाप के लिए संस्कार झलकते हैं. इन दिनों जिस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने सबका दिल जीत लिया है. बच्ची ने साड़ी पहनकर दुल्हनिया बनी है और दुल्हन की नकल कर रही है. वो दिखा रही है कि शादी के बाद ससुराल में कैसे अपने संस्कार दिखाएगी और सबका आशीर्वाद लेगी. छोटी सी दुल्हन बनी इस बच्ची का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने यूजर्स को खुशी के साथ भावुक भी कर दिया है.

कैसे दिखाए बहु के संस्कार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बच्ची ने साड़ी पहन रखी है. इस दौरान घर के बाकी सदस्य भी मौजूद हैं. छोटी बच्ची साड़ी पहनकर छोटी दुल्हनिया बन गई है. इसके बाद वो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सिर पर घूंघट कर परिजनों के पास आती है और सोफे पर बैठे अंकल आंटी के पैर छूती है. इतना ही नहीं वहां मौजूद बड़ी बहनों के भी पैर छूती है. इसके बाद वो एक एक कर सबको गले मिलती है. सबसे पहले वो बड़ी बहनों से गले मिलती है और फिर वहां मौजूद अंकल आंटी से भी गले मिलती है. इसके बाद बच्ची अपने संस्कार दिखाकर चली जाती है. इस दौरान घर के किसी सदस्य ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @veehajain2024 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत जल्दी है इनको साजन घर जाने कि बेटा पहले ABCD तो सीख लो." दूसरे यूजर ने कहा, "सच में एक दिन ऐसे ही छोड़कर चली जाती हैं बिटिया तब बहुत दुख होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.