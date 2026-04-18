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एयरपोर्ट पर लोगों के सूटकेस पर बने दिखे ये अजीब चेहरे, जानें क्यों वायरल हो रहा ये अनोखा ट्रेंड?

Luggage With Face Trend: अक्सर एयरपोर्ट पर लगेज (Luggage) कलेक्ट करते समय एक जैसे काले बैग की लाइन दिखाई देती है. ऐसे में अपने सामान को पहचानना मुश्किल होता है और बैग एक्सचेंज होने का रिस्क रहता है. इसी समस्या से बचने के लिए ये नया ट्रेंड मार्केट में आया है. लोग अपने बैग या सूटकेस पर अपने ही अजीब फोटो लगा रहे हैं, ताकि अपने बैग की अलग पहचान बन सके.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:59 PM IST
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फोटो क्रेडिट X Post @bilio_muydunuz
फोटो क्रेडिट X Post @bilio_muydunuz

Funny Luggage Covers: एयरपोर्ट पर अपना सामान लेते समय अपने बैग को पहचानने में काफी मुश्किल होती है. वहां ज्यादातर बैग और सूटकेस एक जैसे होते हैं. ऐसे में लोग अनोखा तरीका अपना रहे हैं जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रिक में लोग सूटकेस पर बड़े-बड़े फोटो प्रिंट करवा लेते हैं. ये फोटो खूबसूरत नहीं, बल्कि जानबूझकर अजीब, मजाकिया और जूम किए हुए चेहरे होते हैं, ताकि दूर से ही नजर आ जाएं.

लोग एयरपोर्ट पर अपने बैग को लेकर कन्फ्यूज न हों, इसके लिए लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है. ये तरीका ट्रेंड में तब आया जब एक्स पर एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक परिवार एयरपोर्ट के बैगेज बेल्ट के पास खड़ा है. खास बात ये थी कि उनके सूटकेस पर उनके ही चेहरे छपे हुए थे. ऐसे में उन्हें अपने सूटकेस पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी. 

दूर से ही पहचान में आता है अपना सामान

इससे लोगों का सूटकेस दूसरों से बिल्कुल अलग दिखता है जिसे दूर से ही पहचाना जा सकता है. इस बैग पर अपना ही अजीब चेहरा छपा होने से उसे पहचानना आसान हो जाता है. ऐसे में कोई दूसरा गलती से भी आपका बैग उठाने की गलती नहीं करेगा.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर आया, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. लोग इस ट्रेंड को देख मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने मजाक में कहा कि एयरपोर्ट स्टाफ भी ऐसे बैग को हाथ नहीं लगाएगा. एक अन्य यूजर ने लिखा, "कोई भी ऐसा बैग चोरी नहीं करेगा." ज्यादातर लोगों ने इसे एक बेहतरीन आइडिया बताया तो कुछ लोगों को ये तरीका अजीब लगा. कुल मिलाकर ये ट्रेंड थोड़ा अनोखा और अजीब है, लेकिन काम का भी है.

35 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @bilio_muydunuz नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 35 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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