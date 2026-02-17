काम छोड़ नाचने लगे मजदूर, डांस स्टेप्स ने इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा! यूजर्स बोले- गोविंदा से भी अच्छा...

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत हम लाइक और शेयर कर देते हैं. अपने दोस्तों को शेयर करते हैं. ऐसे ही वीडियो वायरल हो जाते हैं. आपने सोशल मीडिया पर मजदूरों के मस्ती भरे वीडियो खूब देखे होंगे. जिसमें वे काम छोड़कर रील बनाते नजर आते हैं. कोई पेंटर गाना गाता नजर आता है तो किसी के काम करने का स्टाइल वायरल हो जाता है. इस बार जो मजदूर का डांस वायरल हो रहा है. ये मजदूर गोविंदा के एक गाने पर ऐसा डांस करता है कि वायरल हो जाता है. चलिए वीडियो में देखते हैं इस मजदूर ने किस गाने पर डांस किया.

किस गाने पर डांस कर रहा था मजदूर?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि तीन मजदूर एक दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं. इस दौरान 2 मजदूर लकड़ी के स्ट्रक्चर पर खड़े होकर दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं वहीं तीसरा मजदूर नीचे से मसाला पकड़ाने का काम कर रहा है. इस दौरान नीचे से मसाला पकड़ा रहा मजदूर नाचने लगता है. उसे नाचता देख प्लास्टर कर रहे दोनों मजदूर भी इसी का साथ देने लगते हैं. ये मजदूर गोविंदा की फिल्म 'दूल्हे राजा' के गाने 'कहां राजा भोज' पर डांस कर रहा था. इस दौरान जब लिरिक्स आया है, "छछूंदर के सिर पर ना भाए चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली" तो इस दौरान मजदूर के डांस स्टेप्स काफी बेहतरीन थे. परफेक्ट टाइमिंग के साथ डांस स्टेप्स ने यूजर्स का दिल जीत लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यूजर्स ने की जमकर तारीफ?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bablukhan8362 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.9 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इस पर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वायरल होने के लिए दौलत नहीं हुनर चाहिए. मान गए गुरु, क्या ठरके लगाए है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया वेरी नाइस ऐसे ही लगे रहो." तीसरे यूजर ने लिखा, "आप तो गोविंदा से भी बहुत अच्छा कर रहे हो."

