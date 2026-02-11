सालों से नहीं मिले थे भाई-बहन, ऑर्डर सर्व करने वेटर के वेश में पहुंचा भाई और फिर...

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर भाई बहन से जुड़े प्यारे वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है. ये सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता माना जाता है. भाई बहन एक ही आंगन में बड़े होते हैं, इस दौरान वे रोज लड़ते हैं रोल खेलते हैं. लेकिन एक समय आता है, जब वो भी एक दूसरे के लिए मेहमान बन जाते हैं. बहन शादी के बाद ससुराल चली जाती है और भाई भाभी के साथ अलग फैमिली में रहने लगते हैं. इसके अलावा बिजी लाइफस्टाइल में अपनों के लिए टाइम निकालना काफी मुश्किल हो गया है. दूर की रिश्तेदारी तो छोड़ो भाई बहनों को भी मिलने के लिए सौ जतन करने पड़ते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही भाई बहन का वीडियो वायरल हो रहा है जो कई सालों से मिले ही नहीं थे. ऐसे में भाई ने बहन से मिलने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और जब बहन ने भाई को पहचाना तो वो खुशी से झूम उठी. इस दौरान बहन ने भाई को गले लगा लिया और ये भावुक और खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे दिया सरप्राइज?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला किसी होटल या रेस्टोरेंट में है और इस दौरान जो फूड उसने ऑर्डर किया था वो टेबल पर आ गया है. ये ऑर्डर कोई और नहीं उसका भाई ही लेकर आता है. वीडियो के कैप्शन में दावा किया जाता है कि भाई ने वेटर के कपड़े पहनकर खुद को वेटर बना लिया और बहन की टेबल पर सर्व करने पहुंच गया. इस दौरान बहन ने जब वेटक की शक्ल में भाई को देखा तो खुशी से उछल पड़ी और भाई को गले लगा लिया. भाई बहन का ये भावुक पल, रिश्ते की पवित्रता और भाई बहन के प्यार को दर्शाता है. किसी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: शादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ

Add Zee News as a Preferred Source

कई सालों तक एक-दूसरे को देखे बिना...!! विदेश में रहने वाला एक व्यक्ति वेटर का वेश बनाकर अपनी बहन को सरप्राइज देता है। pic.twitter.com/F7s8sUUQZU — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) February 10, 2026

क्या बोली जनता?

भाई बहन की मुलाकात का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Sheetal2242 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.