बिजली की रफ्तार से बांधी पगड़ी! सेकेंडों में हो गया काम, वायरल VIDEO देखें

Viral Video: हिंदी के प्रसिद्ध कवि वृंदावनदास का एक दोहा है, "करत-करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान. रसरी आवत-जात ते, सिल पर परत निसान" अर्थात- "जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय कमजोर रस्सी के बार-बार आने-जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी होशियार बन सकता है." इसी बात को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति इतनी तेजी से पगड़ी बांधता है कि लोग देखते रह जाते हैं. ये व्यक्ति पगड़ी बांधने में इतना माहिर हो चुका है कि ये कुछ ही सेकेंड में पगड़ी बांध देता है.

कितनी तेजी से बांधी पगड़ी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जिसकी लंबी मूछें हैं वो तेजी से अपने सिर पर पगड़ी बांधता है. पगड़ी बांधते हुए शख्स के हाथ बिजली की रफ्तार से चलते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो एडिटिड है, लेकिन दूसरे लोगों के हाव-भाव देखकर समझ आता है कि ये व्यक्ति सच में इतनी तेज पगड़ी बांधता है जिसे देखकर लोग देखते ही रह जाते हैं. जब ये कुछ ही सेकेंड में अपने सिर पर पगड़ी बांध लेता है तो उसके बाद कुर्सी पर बैठे शख्स के सिर पर रखता है. आप ने आज तक इतनी तेजी से पगड़ी बांधते हुए किसी को नहीं देखा होगा. यही कारण है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट की वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mahendarsafawala नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के नीचे यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये किसी भी काम को इतनी जोश के साथ करना क्यों पसंद करते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.