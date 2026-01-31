Advertisement
trendingNow13093155
Hindi Newsजरा हटकेबिजली की रफ्तार से बांधी पगड़ी! सेकेंडों में हो गया काम, वायरल VIDEO देखें

बिजली की रफ्तार से बांधी पगड़ी! सेकेंडों में हो गया काम, वायरल VIDEO देखें

Viral Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति इतनी तेजी से पगड़ी बांधता है कि लोग देखते रह जाते हैं. ये व्यक्ति पगड़ी बांधने में इतना माहिर हो चुका है कि ये कुछ ही सेकेंड में पगड़ी बांध देता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजली की रफ्तार से बांधी पगड़ी! सेकेंडों में हो गया काम, वायरल VIDEO देखें

Viral Video: हिंदी के प्रसिद्ध कवि वृंदावनदास का एक दोहा है, "करत-करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान. रसरी आवत-जात ते, सिल पर परत निसान" अर्थात- "जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय कमजोर रस्सी के बार-बार आने-जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी होशियार बन सकता है." इसी बात को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति इतनी तेजी से पगड़ी बांधता है कि लोग देखते रह जाते हैं. ये व्यक्ति पगड़ी बांधने में इतना माहिर हो चुका है कि ये कुछ ही सेकेंड में पगड़ी बांध देता है.

कितनी तेजी से बांधी पगड़ी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जिसकी लंबी मूछें हैं वो तेजी से अपने सिर पर पगड़ी बांधता है. पगड़ी बांधते हुए शख्स के हाथ बिजली की रफ्तार से चलते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो एडिटिड है, लेकिन दूसरे लोगों के हाव-भाव देखकर समझ आता है कि ये व्यक्ति सच में इतनी तेज पगड़ी बांधता है जिसे देखकर लोग देखते ही रह जाते हैं. जब ये कुछ ही सेकेंड में अपने सिर पर पगड़ी बांध लेता है तो उसके बाद कुर्सी पर बैठे शख्स के सिर पर रखता है. आप ने आज तक इतनी तेजी से पगड़ी बांधते हुए किसी को नहीं देखा होगा. यही कारण है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: पेपरबॉय का गजब का टैलेंट! नहीं चूकता एक भी निशाना, सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है अखबार

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट की वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mahendarsafawala नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो के नीचे यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये किसी भी काम को इतनी जोश के साथ करना क्यों पसंद करते हैं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking videoviral

Trending news

हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
CM Mann
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
Maharashtra
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
Epstein files
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
Rahul Gandhi
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम