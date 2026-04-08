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Hindi Newsजरा हटकेआधी रात, सुनसान सड़क और लैपटॉप की चमक... इस वीडियो ने हसल कल्चर को लेकर छेड़ दी बहस

आधी रात, सुनसान सड़क और लैपटॉप की चमक... इस वीडियो ने 'हसल कल्चर' को लेकर छेड़ दी बहस

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक युवक के वीडियो ने हसल कल्चर (Hustle Culture) और ऑफिस के बढ़ते वर्कलोड को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है. दरअसल, ये व्यक्ति आधी रात को बाइक पर लैपटॉप चलाता नजर आ रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:44 PM IST
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आधी रात बाइक पर बैठा लैपटॉप चला रहा शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ravi_bhojane
आधी रात बाइक पर बैठा लैपटॉप चला रहा शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ravi_bhojane

Viral Video: इन दिनों 'हसल कल्चर' बढ़ता जा रहा है. यानी ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें लगातार काम करने, अत्यधिक मेहनत करने और करियर सफलता को हर चीज (नींद, स्वास्थ्य, परिवार) से ऊपर रखने पर जोर देती है. बढ़ते 'हसल कल्चर' का एक ताजा उदाहरण सोशल मीडिया पर सामने आया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति आधी रात को बीच सड़क पर बाइक पर बैठा लैपटॉप चला रहा है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के करीब 12:15 बजे हैं और सड़क किनारे बाइक पर बैठकर लैपटॉप कर काम किया जा रहा है. आधी रात सड़क पर सन्नाटा है, लेकिन इस अंधेरे के बीच चमचमाती स्क्रीन के सामने बैठा ये आदमी लोगों को चौंका रहा है. वीडियो का कैप्शन भी काफी रोचक है. कैप्शन में लिखा है, रात के 12 बजे बाइक पर रोमांस नहीं, लैपटॉप के साथ फाइनेंस चल रहा है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस विजिट पर आए पेरेंट्स मैनेजर से करने लगे शिकायत, बेटी ने शेयर किया वीडियो

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मुस्कुराहट से दिया जवाब

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पूरी तरह अपने काम में व्यस्त है. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स उससे पूछता है कि वह इस बाइक पर बैठकर काम क्यों कर रहा है. इस सवाल के जवाब में वह मुस्कुरा देता है. शख्स की मुस्कान में मजबूरी और थकान साफ नजर आ जाती है. वीडियो देखकर लगता है कि ऑफिस सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है. हमारा पर्सनल स्पेस भी खा रहा है चाहे हम आधी रात सफर में ही क्यों न हों.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया. देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "अप्रेजल कंफर्म है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भारतीय कॉर्पोरेट जगत." एक अन्य यूजर का कहना है कि पिछले हफ्ते उसकी भी यही सिचुएशन थी. वहीं एक यूजर ने लिखा, मजबूरी इंसान से क्या-क्या करवा देती है. वीडियो इंस्टाग्राम पर @ravi_bhojane नाम के अकाउंट से शेयर किया गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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