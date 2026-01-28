मनाली की बर्फ में फंसी गाड़ी तो पैसों को लेकर ड्राइवर से भिड़ी लड़की, बोली- थप्पड़ मारूंगी... VIDEO देखें

Manali Snowfall Video: पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में पर्यटक मौज-मस्ती के लिए शिमला और मनाली जैसी खूबसूरत जगहों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जहां बर्फबारी एक तरफ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर मुसीबत का कारण भी बन जाती है. इन दिनों मनाली का एक वीडियो काफी चर्चा में है. रोड पर बर्फ जमा होने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है तो ऐसे में सवारी और ड्राइवर के बीच पैसों को लेकर तू तू मैं मैं... शुरू हो जाती है. ऐसे में लड़की थप्पड़ मारने की बात करती है और ड्राइवर बेटा-बेटा करता रह जाता है. अगर आप भी पहाड़ों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें कि कहीं आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए..

क्यों नहीं चली गाड़ी?

बर्फबारी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है वो स्थानीय लोगों के लिए उतनी ही मुसीबत लेकर आती है. ये जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ाने और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है वहीं दूसरी ओर बिजली-पानी की समस्या खड़ी कर देती है. गाड़ियों के पहियों में बर्फ के ब्रेक लग जाते हैं रोड पर फिसलन के चलते हादसों का रिस्क बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर इसी मुसीबत से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहाड़ों पर घूमने गए लोग वहां मुसीबत में ऐसे फंसे कि एन्जॉय भी नहीं कर पाए और ड्राइवर से लड़ाई ली सो अलग.

वीडियो में क्या दिखा?

दरअसल, वीडियो देखकर जो समझ आता है वो ये कि सड़कों पर 1 से 2 फीट बर्फ जमी नजर आती है ऐसे में एक लड़की ड्राइवर से अपने पैसे मांग रही है. इस दौरान वो उस ड्राइवर को थप्पड़ मारने की धमकी देती है. ड्राइवर डरा हुआ नजर आता है और कहता है, "अपने पैसे ले लो, मैं क्या करूंगा" तो इसपर लड़की पूरे 11 हजार रुपये मांगने लगती है. ड्राइवर बेटा-बेटा करता रहता है और कहता है, "मैं गरीब हूं." दूसरी ओर लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं है. इसके बाद लड़की कहती है कि यहां हमारा कोई नहीं है इसलिए... तभी ड्राइवर कहता है कि मैं भी तुम्हारे सहारे ही आया हूं. इसके बाद लड़की बदतमीजी पर उतर आती है और ड्राइवर को मेंटल आदमी कहती है और कहती है, "तेरे मुंह पर मार दुंगी मुंह बंद रख अपना." अब ड्राइवर और सवारी के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

We were waiting for one such video from Manali since Friday evening. pic.twitter.com/0snDyav1AX NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) January 26, 2026

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NCMIndiaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख व्यूज आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "कुछ समझ नहीं आया मामला क्या है." ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि पूरी कहानी कुछ और ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.