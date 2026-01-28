Advertisement
trendingNow13089454
Hindi Newsजरा हटकेमनाली की बर्फ में फंसी गाड़ी तो पैसों को लेकर ड्राइवर से भिड़ी लड़की, बोली- थप्पड़ मारूंगी... VIDEO देखें

मनाली की बर्फ में फंसी गाड़ी तो पैसों को लेकर ड्राइवर से भिड़ी लड़की, बोली- थप्पड़ मारूंगी... VIDEO देखें

Viral Manali Video: मनाली में सड़कों पर ज्यादा बर्फ के कारण गाड़ी नहीं चल पाई तो टूरिस्ट ड्राइवर से ही भिड़ गए. पैसे वापस ना देने पर लड़की ने थप्पड़ मारने की धमकी दे डाली. पहाड़ों पर हुए इस 'हाई वोल्टेज ड्रामा' का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनाली की बर्फ में फंसी गाड़ी तो पैसों को लेकर ड्राइवर से भिड़ी लड़की, बोली- थप्पड़ मारूंगी... VIDEO देखें

Manali Snowfall Video: पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में पर्यटक मौज-मस्ती के लिए शिमला और मनाली जैसी खूबसूरत जगहों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जहां बर्फबारी एक तरफ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर मुसीबत का कारण भी बन जाती है. इन दिनों मनाली का एक वीडियो काफी चर्चा में है. रोड पर बर्फ जमा होने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है तो ऐसे में सवारी और ड्राइवर के बीच पैसों को लेकर तू तू मैं मैं... शुरू हो जाती है. ऐसे में लड़की थप्पड़ मारने की बात करती है और ड्राइवर बेटा-बेटा करता रह जाता है. अगर आप भी पहाड़ों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें कि कहीं आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए..

क्यों नहीं चली गाड़ी?
बर्फबारी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है वो स्थानीय लोगों के लिए उतनी ही मुसीबत लेकर आती है. ये जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ाने और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है वहीं दूसरी ओर बिजली-पानी की समस्या खड़ी कर देती है. गाड़ियों के पहियों में बर्फ के ब्रेक लग जाते हैं रोड पर फिसलन के चलते हादसों का रिस्क बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर इसी मुसीबत से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहाड़ों पर घूमने गए लोग वहां मुसीबत में ऐसे फंसे कि एन्जॉय भी नहीं कर पाए और ड्राइवर से लड़ाई ली सो अलग.

वीडियो में क्या दिखा?
दरअसल, वीडियो देखकर जो समझ आता है वो ये कि सड़कों पर 1 से 2 फीट बर्फ जमी नजर आती है ऐसे में एक लड़की ड्राइवर से अपने पैसे मांग रही है. इस दौरान वो उस ड्राइवर को थप्पड़ मारने की धमकी देती है. ड्राइवर डरा हुआ नजर आता है और कहता है, "अपने पैसे ले लो, मैं क्या करूंगा" तो इसपर लड़की पूरे 11 हजार रुपये मांगने लगती है. ड्राइवर बेटा-बेटा करता रहता है और कहता है, "मैं गरीब हूं." दूसरी ओर लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं है. इसके बाद लड़की कहती है कि यहां हमारा कोई नहीं है इसलिए... तभी ड्राइवर कहता है कि मैं भी तुम्हारे सहारे ही आया हूं. इसके बाद लड़की बदतमीजी पर उतर आती है और ड्राइवर को मेंटल आदमी कहती है और कहती है, "तेरे मुंह पर मार दुंगी मुंह बंद रख अपना." अब ड्राइवर और सवारी के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: शिमला में बर्फबारी का कहर! बालकनी में पौधे भी बन गए बर्फ के पुतले, VIDEO देखें

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NCMIndiaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख व्यूज आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "कुछ समझ नहीं आया मामला क्या है." ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि पूरी कहानी कुछ और ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

SnowfallManali Videoviral

Trending news

अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान