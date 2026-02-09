Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेसोना-चांदी नहीं, खाने में दिखी असली रॉयल्टी! 128 साल पुराने मेन्यू ने खोले महाराजाओं के स्वाद के राज

सोना-चांदी नहीं, खाने में दिखी असली रॉयल्टी! 128 साल पुराने मेन्यू ने खोले महाराजाओं के स्वाद के राज

Viral Menu From 1897: 1897 में बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराजा के लिए भव्य डिनर दिया, जिसका मेन्यू वायरल हुआ. इसमें फ्रेंच फुड, वैश्विक स्वाद और शाही जीवनशैली की झलक मिलती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:43 PM IST
सोना-चांदी नहीं, खाने में दिखी असली रॉयल्टी! 128 साल पुराने मेन्यू ने खोले महाराजाओं के स्वाद के राज

इतिहास अक्सर किताबों, महलों और युद्धों में खोजा जाता है, लेकिन कभी-कभी वह एक साधारण से दिखने वाले कागज़ में भी छिपा होता है. ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जहां करीब 128 साल पुराना एक डिनर मेन्यू चर्चा में आ गया है. यह मेन्यू उस दौर की शाही जिंदगी, सोच और वैश्विक जुड़ाव की झलक देता है. यह कोई आम दावत नहीं थी, बल्कि दो बड़े भारतीय राजघरानों के बीच आयोजित एक शाही भोज का दस्तावेज़ है. इस मेन्यू को देखकर साफ होता है कि उस समय महाराजाओं की रॉयल्टी सिर्फ गहनों या महलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके खाने की थाली में भी पूरी दुनिया के स्वाद शामिल थे.

 कैसे मिला 1897 का शाही मेन्यू

मुगल कालीन दक्षिण एशिया की इतिहासकार नेहा वर्मानी ने आर्काइव्स में रिसर्च के दौरान इस खास मेन्यू को खोजा. यह डिनर 31 जनवरी 1897 को आयोजित किया गया था, जब बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के सम्मान में भव्य दावत दी थी. यह आयोजन ब्रिटिश दौर के दौरान हुआ था. नेहा वर्मानी ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने लिखा कि यह मेन्यू वैसा बिल्कुल नहीं है, जैसा लोग 19वीं सदी के किसी भारतीय शाही भोज से उम्मीद करते हैं. इसमें फ्रेंच व्यंजनों की भरमार देखकर लोग हैरान रह गए.

 फ्रेंच नाम, भारतीय शाही अंदाज़

इस मेन्यू में शामिल व्यंजन फ्रेंच ‘हॉट क्यूज़ीन’ की झलक देते हैं. शुरुआत बादाम से बने कस्टर्ड जैसे व्यंजन से होती है, इसके बाद मेयोनेज़ सॉस में बनी मछली और ट्रफल्स से भरपूर चिकन सूप परोसा गया था. इतालवी अंदाज़ में तैयार मटन कटलेट, मटर के साथ रोस्टेड परट्रिज और डेमी-ग्लास सॉस में आर्टिचोक भी शामिल थे. खास बात यह है कि मेन्यू में एक सब्ज़ी और चावल का करी व्यंजन भी दर्ज है, जिसे फ्रेंच नाम दिया गया. अंत में क्रीम वाले सेब और पिस्ता आइसक्रीम जैसी डेज़र्ट परोसी गई थी.

 

सोशल मीडिया पर छाया शाही मेन्यू

यह मेन्यू अब अमेरिका के एक आर्काइव में सुरक्षित रखा गया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने लिखा कि भारतीय महाराजा उस दौर में पश्चिमी राजघरानों की तरह जीवन जीते थे. वहीं कुछ यूज़र्स ने कहा कि ऐसे भोज का मकसद मेहमानों को चकाचौंध करना होता था. कई लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि यह मेन्यू 1897 का है, न कि 1997 का. इतिहासकार मानते हैं कि यह दस्तावेज़ बताता है कि उस दौर के भारतीय अभिजात वर्ग किस तरह वैश्विक संस्कृति को अपनाकर अपनी शाही पहचान गढ़ रहा था.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

food menuviralroyal food19th century food menuviral food menu cardroyal dinner menu of indian maharajas

