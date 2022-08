Accident Video: चलती मेट्रो का गेट खोलकर नीचे कूदा शख्स, हुआ कुछ ऐसा कि देखकर दंग रह गए लोग

Man Jumped Out From Metro: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलते रहते हैं जो वायरल होते हैं. आजकल एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स चलती मेट्रो ट्रेन से कूदता (Man Jumped From Metro) नजर आ रहा है. वीडियो देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस सख्स ने ऐसा क्यों किया? अगर उसका स्टेशन पीछे छूट गया तो वह अगले स्टेशन पर उतरकर वापस आ सकता था. लेकिन चलती मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खोलकर नीचे कूद जाना बेवकूफी ही लगती है क्योंकि कूदने के बाद शख्स का जो हाल हुआ होगा, उसके बाद दोबारा वह कभी भी चलती ट्रेन से कूदने की गलती नहीं करेगा.

मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खोलता नजर आया शख्स

वायरल वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि चलती हुई मेट्रो ट्रेन के गेट पर एक शख्स खड़ा है. वह चलती ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है. दरवाजा खुल नहीं रहा, फिर भी वह जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा है. कुछ देर तक शख्स दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाता है और फिर दरवाजा खुल जाता है. इसके बाद शख्स जो करता है वह देखकर आप दंग रह जाएंगे.

चलती मेट्रो से कूद गया शख्स

वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि शख्स चलती मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खोलकर उसमें से कूद जाता है. मेट्रो ट्रेन (Metro Accident Video) से कूदते ही वह नीचे जाकर सीधा मुंह के बल धड़ाम से गिरता है. यह काफी खतरनाक है. इसके आगे क्या हुआ यह वीडियो में नहीं है क्योंकि वीडियो ट्रेन के अंदर से बनाया गया था और शख्स के कूदने के बाद ट्रेन आगे निकल जाती है.

देखें वीडियो-

बता दें कि इस वीडियो को @AwardsDarwin_ नाम की आईडी से ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. नेटिजन्स इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे. एक यूजर ने कॉमेंट किया है, 'क्या वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था?' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'न्यूटन का नियम.'

