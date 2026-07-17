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दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव! जहां जन्म से अंधे पैदा होते हैं लोग और जानवर, कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान

मेक्सिको के ओआक्साका प्रांत में बसा टिल्टेपेक गांव दुनिया की उन जगहों में गिना जाता है, जहां अंधेपन को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है. यहां रहने वाले लोगों का दावा है कि गांव में पैदा होने वाले बच्चे और जानवर धीरे-धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. स्थानीय लोग इसे पुराने अभिशाप से जोड़ते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसके पीछे जेनेटिक और पर्यावरणीय कारणों को देखते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:00 AM IST
दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव! जहां जन्म से अंधे पैदा होते हैं लोग और जानवर, कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@karan_samariya1

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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