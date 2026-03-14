बच्चे की देखभाल में खुद को भूल गई मां! वीडियो में छलका दर्द, बोली- वॉशरूम भी नहीं जा सकती

Viral Video: एक मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर छोटे बच्चे के साथ अपना अनुभव बताया है. महिला रो-रोकर बता रही है कि उसका दो साल का बच्चा उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है. यहां तक कि महिला को बाथरूम जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है. एक मां ने बच्चे से परेशान होकर वीडियो शेयर कर अपना दर्द बयां किया है.

वायरल हो रहे वीडियो में मां ने बच्चे की परवरिश से जुड़ी चुनौतियां शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि उनका बच्चा उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है. वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादातर माता-पिता ने सहमति जताई और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. चलिए जानते हैं मां ने अपने बच्चे के बारे में क्या बताया?

एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता बच्चा

एक मां अपने बच्चे को संभालती हुई इतनी परेशान हो गई कि उसे वीडियो बनाकर अपना दर्द बताना पड़ा. वीडियो में महिला का कहना है कि उसका बच्चा हमेशा उनके ही साथ रहता है. चाहे वो खाना खा रही हो या बाथरूम जा रही हो. महिला ने बताया कि उन्हें शांति से एक कप चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला. हमेशा 'मम्मा गोदी-मम्मा गोदी' करता है.

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मोबाइल और टीवी से रहता है दूर

ज्यादातर घरों में माएं बच्चे के हाथ में फोन दे देती हैं, ताकि वो अपना रोज का काम शांति से कर सकें. लेकिन महिला ने बताया कि उसका बच्चा टीवी या मोबाइल नहीं देखता है, इसलिए उसे हर समय किसी न किसी की मौजूदगी चाहिए. महिला भावुकता में कहती है, 'हर मां कभी न कभी टूट जाती है, क्योंकि हर मां इंसान है.' महिला अपना दुख बताते हुए रो रही है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने महिला की बात से सहमति जताई है.

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @babymodel_jashit नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 32 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, 'आप बहुत मजबूत हैं मां. मैं अपनी बहन को थोड़ा आराम देने के लिए उसके पास जा रही हूं.' कई यूजर्स ने कहा कि यह अनुभव लगभग हर माता-पिता को होता है और इसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.