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Hindi Newsजरा हटकेफोन था साइलेंट पर, सुबह उठकर जब बेटी ने सुना मां का वॉइस नोट तो फूट-फूटकर रोने लगी

फोन था साइलेंट पर, सुबह उठकर जब बेटी ने सुना मां का वॉइस नोट तो फूट-फूटकर रोने लगी

Viral Voice Note: सोशल मीडिया पर एक मां का अपनी बेटी शालिनी के लिए भेजा गया इमोशनल वॉइस नोट तेजी से वायरल हो रहा है जिसे सुनकर इंटरनेट पर लोग भावुक हो गए हैं और उन्हें अपने घर की याद आ रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 26, 2026, 08:02 AM IST
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फोन था साइलेंट पर, सुबह उठकर जब बेटी ने सुना मां का वॉइस नोट तो फूट-फूटकर रोने लगी

Mother Emotional Voice Note Viral: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम काम के सिलसिले में अपने घर और माता-पिता से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो अक्सर अकेलेपन और तनाव का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर अचानक फोन पर मां की ममता भरी आवाज सुनाई दे जाए, तो सारा दर्द पल भर में गायब हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर और सुनकर इंटरनेट पर मौजूद लाखों यूजर्स की आंखें नम हो गई हैं. इंस्टाग्राम यूजर शालिनी पाठक ने अपनी मां का एक बेहद भावुक वॉइस नोट शेयर किया है जो इस समय हर उस बच्चे के दिल को छू रहा है जो अपने परिवार से दूर रहकर संघर्ष कर रहा है. मां की यह सिंपल और कोमल आवाज सोशल मीडिया पर लोगों को अपने घर और मां के प्यार की याद दिला रही है.

साइलेंट पर था फोन और सुबह...

शालिनी पाठक ने इंस्टाग्राम पर इस क्लिप को शेयर करते हुए एक बेहद भावुक कैप्शन लिखा है. उन्होंने बताया कि जब उनकी मां ने यह वॉइस नोट भेजा तो उनका फोन साइलेंट पर था और वह सो रही थीं. अगली सुबह जब वह सोकर उठीं और उन्होंने अपनी मां का यह मैसेज सुना तो वह खुद को बेहद खुशनसीब महसूस करने लगीं. शालिनी ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या अच्छा काम किया है जो मुझे इतनी प्यारी मां मिली है.

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वॉइस नोट में मां ने क्या कहा?

इस वायरल वॉइस नोट में शालिनी की मां उन्हें बड़े ही प्यार से लाडो कहकर पुकारती हैं. वह बेहद शांत और केयरिंग अंदाज में अपनी बेटी के मानसिक और भावनात्मक हाल-चाल के बारे में पूछ रही हैं. मां अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है. जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आए या मन भारी हो तो अपने दोस्तों और करीबियों से खुलकर बात करनी चाहिए.

अकेले मत झेलो जिंदगी का तनाव

शालिनी की मां आगे कहती हैं कि लाइफ में किसी भी चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस या तनाव लेने की जरूरत नहीं है. अपनों के साथ अपना दुख बांटने से मन का बोझ हमेशा हल्का हो जाता है. उन्होंने अपनी बेटी को याद दिलाया कि उसे कभी भी अपनी भावनात्मक लड़ाइयों को अकेले नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है. मां का यह धीमा और सुकून देने वाला संदेश सीधा लोगों के दिलों में उतर गया है.

इंटरनेट पर आया भावनाओं का सैलाब

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं. खासकर जो लोग अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वॉइस नोट घर से मिली एक प्यारी झप्पी जैसा महसूस हो रहा है. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि इस ऑडियो को सुनकर उन्हें अपनी मां की याद आ गई और वे अपने आंसू नहीं रोक पाए.

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सोशल मीडिया यूजर्स के दिल छू लेने वाले कमेंट्स

इस पोस्ट पर अब तक हजारों कमेंट्स और लाइक्स आ चुके हैं. एक यूजर ने बेहद भावुक होकर लिखा कि दुनिया में कोई भी मां की जगह नहीं ले सकता है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि ऑडियो में "शालू" नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे यह मेरी खुद की मां की आवाज हो. एक और यूजर ने शालिनी से कहा कि अपनी मां का ऐसा प्यार पाकर आप सचमुच अपनी जिंदगी की जंग जीत चुकी हैं.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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