डायपर पहने नन्हे कदमों से दिया चोटिल मां को सहारा, रुला गया मासूम का ये अंदाज!

Viral Video: सोशल मीडिया पर मासूम का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देख आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. मासूम का मां को दिया गया सहारा लोगों के दिलों को छू गया. ये मोमेंट किसी को भी इमोशनल कर सकता है. चलिए जानते हैं इस मासूम ने चोट से उबर रही मां को कैसे नन्हे पैरों से सहारा दिया.

वायरल वीडियो में एक महिला नजर आती है जो अभी गंभीर चोट से उबर रही है और बैसाखी के सहारे अपने घर में चलने की कोशिश कर रही है. उसके हर कदम में साहस, दर्द, जनून और मेहनत साफ दिखाई देती है. इस दर्द में सबसे बड़ा हौसला उसका मासूम बच्चा था. ये मासूम डायपर पहने हुए है और मां को सहारा दे रहा है. मां के पैरों में जाकर उन्हें नन्हे पैरों से सहारा देता दिखाई देता है. इस पल के लिए शब्द कम पड़ जाएं.

नन्हें कदमों से दिया मां को सहारा

जो मासूम अभी खुद सही से चलना नहीं सीखा है, जिसको मां की उंगली पकड़कर चलना चाहिए वो अपनी मां को चलने में मदद कर रहा है. जैसे ही मां अपनी बैसाखी के सहारे घर के अंदर ही चलने की कोशिश करती है, ये मासूम तुरंत मां का सहारा बनने लगता है और यही मां की ताकत बन जाता है. बच्चे का उस उम्र में मां के प्रति प्यार, देखभाल और जिम्मेदारी की भावना लोगों के दिलों को छू गई.

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वायरल हो गया वीडियो

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खूब शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने बच्चे के साहस और मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो देख उनकी आंखों में आंसू आ गए. ये वीडियो लोगों को याद दिला रहा है कि रिश्तों में कितनी ताकत होती है. इस वीडियो में ये गहरा संदेश छुपा है कि दिल से दिया गया सहारा किसी को भी उठाने की ताकत रखता है चाहे वो नन्हे हाथों से दिया गया ही क्यों न हो.

किसने शेयर किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @instaviral.inm नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स बच्चे के लिए मासूमियत भरे कमेंट कर रहे हैं. जैसे एक यूजर ने लिखा, 'कुछ हीरो डायपर पहनते हैं.' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'एक मां मां बनने के बाद कभी अकेली नहीं होती है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पुरुष जिम्मेदारियों के साथ ही पैदा होता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.