मां, मुझे छोड़कर मत जाना... सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए मां ने किया नाटक, मासूम का रो-रोकर हुआ बुरा हाल!

आज के समय में सोशल मीडिया पर हर छोटी-बड़ी बात तेजी से वायरल हो जाती है. लेकिन कभी-कभी कुछ वीडियो ऐसे सामने आते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक मां अपने बच्चे से मजाक में पूछती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो क्या होगा? यह सवाल सुनते ही बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं. यही वीडियो अब इंटरनेट पर बहस का कारण बन गया है.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

सोशल मीडिया वायरल वीडियो में एक मां अपने छोटे बच्चे से एक सवाल पूछ रही है. वह कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं, तो क्या होगा? जिसके बाद बच्चा रोने लगता है. हालांकि, इंटरनेट पर लोगों ने इस प्रतिक्रिया को नापसंद किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई क्लिप में मां को अपने छोटे बच्चे के लिए पोज देते हुए दिखाया गया है. उसने पूछा, अगर मम्मी कहीं चली गईं और वापस नहीं आईं, तब क्या करोगे? मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, तो क्या करोगे? जिसके बाद जवाब देने की कोशिश करते हुए उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैं आपको फोटो से प्यार करूंगा. इसके बाद वह भावुक होकर रोने लगा. कुछ ही समय में बच्चे का चेहरा उतर जाता है. सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं.

बच्चे ने रोते हुए मां से किया सवाल

जैसे ही वह रोने लगा, मां ने पूछा, अरे तुम रो क्यों रहे हो? जिसके बाद बच्चा और तेजी से रोने लगा. आंखों में आंसुओं के साथ उसने पूछा, आप कहां चली जाओगी? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी मम्मी को जल्दी से वापस ला दो. इसके बाद ही मां उसे दिलासा देते हुए कहती है, कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे छोड़कर मैं, ठीक है? अब मुस्कुराओ. इसके बाद बच्चा जबरदस्ती मुस्कुराया और अपने हाथों से दिल का निशान बनाया.

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वीडियो देख भावुक हुए लोग

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई लोग इसे देखकर भावुक हो गए. लोगों का कहना है कि बच्चे के चेहरे पर जो डर और उदासी दिख रही है, वह साफ बताती है कि उसने इस बात को मजाक नहीं, बल्कि सच मान लिया है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि छोटे बच्चों के लिए मां-बाप ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं, ऐसे में इस तरह के सवाल उनके मन पर असर डाल सकते हैं.

लोगों ने उठाए पेरेंटिंग पर सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई लोगों ने इस तरह के मजाक को गलत बताया. उनका कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे चीजों को सीधे दिल से लेते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बड़े लोग भले ही इसे मजाक समझें, लेकिन बच्चों के लिए यह असुरक्षा पैदा कर सकता है. इससे उनके मन में डर बैठ सकता है कि कहीं उनके माता-पिता उन्हें छोड़ न दें.

कुछ लोगों ने मां का किया बचाव

हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर अलग-अलग विचार रखते नजर आए. हर कोई इस बात से सहमत नहीं दिखा. कुछ यूजर्स ने मां का पक्ष भी रखा. उनका कहना है कि कई बार माता-पिता बच्चों के साथ मजाक में ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता. उनके अनुसार, यह एक सामान्य बातचीत हो सकती है, जिसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया. लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत नजर आए कि बच्चों के साथ शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.

बच्चों के मन पर गहरा असर छोड़ती हैं बातें

एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का बहुत महत्व होता है. बच्चे हर बात को सीधे अपने दिल से जोड़ लेते हैं और लंबे समय तक उसे याद रखते हैं. कई बार घर का माहौल और माता-पिता का व्यवहार उनके आत्मविश्वास और सोच पर गहरा असर डाल सकता है. ऐसे में हल्की-फुल्की बात भी कभी-कभी उनके लिए बड़ी बन सकती है.

सोशल मीडिया ने बढ़ाई जिम्मेदारी

आज के समय में हर छोटी घटना कैमरे में कैद होकर वायरल हो जाती है. ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. क्योंकि अब सिर्फ घर तक सीमित बातें नहीं रहतीं, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें देखती है और उस पर अपनी राय देती है. ऐसे में हर छोटी बात भी चर्चा का विषय बन सकती है.

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