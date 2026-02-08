ना मौलवी का और ना फतवे का डर... बुर्का पहनी मां ने बेटे को दिया भगवान कृष्ण का रूप!

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर मेट्रो स्टेशन का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला धर्म के ठेकेदारों को ठेंगा दिखाती हुई बच्चे को कान्हा बनाकर ले जा रही है. चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई.
Viral Video: भारतीय समाज एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर प्रकार हर रंग के फूल हैं. इसमें हर धर्म, मजहब, पंथ, जाति और विचारधारे के फूल एक साथ खिल रहे हैं और यही इस गुलदस्ते की पहचान है. इन दिनों सोशल मीडिया पर मेट्रो स्टेशन का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहो है जिसमें एक मुस्लिम महिला धर्म के ठेकेदारों को ठेंगा दिखाती हुई बच्चे को कान्हा बनाकर ले जा रही है. यही भारतीय संस्कृति की पहचान है. इसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं. ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो रोज धर्म के ठेकेदार बनकर एक दूसरे को भड़काते रहते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं.
मेट्रो स्टेशन पर दिखा ये नजारा
इंटरनेट पर गंगा जमुना तहजीब का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों को बहुत चुभेगा. इन दिनों इंटरनेट पर मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम महिला नजर आती है, लेकिन कमाल की बात ये है कि उसके साथ जो बच्चा है वो नन्हे कन्हैया के भेष में नजर आता है. वीडियो देखकर लगता है कि ये महिला बुर्के में अपने बच्चे को या तो मंदिर ले जा रही है या मंदिर से लेकर आ रही है. छोटा सा बच्चा हल्के पीले और भगवा रंग की धोती बांधे हुए है और माथे पर बड़ा सा तिलक भी है. इतना ही नहीं, पीछे एक हिंदू महिला भी नजर आती है जिसके हाथ में एक ढोलक है. हालांकि ये बच्चा हिंदू महिला का है या बुर्का पहने मुस्लिम महिला का है, इसकी सटीक जानकारी नहीं है. ये खबर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर बनाई गई है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @prashanthi8200 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वाह.. दीदी वाह. दूसरे यूजर ने लिखा, ये माता ने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो क्षण भर के लिए ही हो सही पर समसंग तो मिला हरी बोल, राधे-राधे. दूसरे यूजर ने लिखा, ये भगवान के नाम और लीलाओं की महक है. जो आनंद चाहता है वह उसके पास चला आता है. सुन्दर वीडियो बाल रूप राधे-राधे.
