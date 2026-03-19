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न्यू कुकिंग ट्रिक अनलॉक: कढ़ाई छोड़ महिला ने गिलास में तले गोलगप्पे, वीडियो वायरल

Viral Cooking Trick: महिला ने गोलगप्पे तलने के लिए ऐसा जुगाड़ बनाया जिससे कढ़ाई भी गंदी नहीं होगी और कम तेल में आसानी से गोलगप्पे तले जा सकते हैं. चलिए देखते हैं महिला ने क्या आइडिया लगाया?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:09 PM IST
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न्यू कुकिंग ट्रिक अनलॉक: कढ़ाई छोड़ महिला ने गिलास में तले गोलगप्पे, वीडियो वायरल

Viral Video: गोलगप्पे खाना किसे पसंद नहीं होता है. शाम के बाद गोलगप्पे के ठेले मार्केट की रौनक बन जाते हैं. लोग ठेले पर खड़े होकर बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं. इसके अलावा अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाजार में रेडीमेड गोलगप्पे मिलते हैं जिन्हें आप घर में ही तेल में तल कर तैयार कर सकते हैं. 

अब ज्यादातर लोग बाजार से रेडीमेड गोलगप्पे लाते हैं और घर पर ही कचरी की तरह तैयार कर लेते हैं. महिला का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने ये रेडीमेड गोलगप्पे कढ़ाई की बजाय गिलास में तल दिए. चलिए देखते हैं ये कमाल की ट्रिक!

कढ़ाई में नहीं गिलास में डाला तेल

वायरल हो रहे वीडियों में देखा जा सकता है कि एक महिला रसोई में गोलगप्पे तल रही है. लेकिन ये क्या महिला ने कढ़ाई में तेल डालने के बजाय गिलास में तेल डाला है. तेल से भरा गिलास कढ़ाई में रखा है और उसमें पानी पुरी तली जा रही हैं. महिला गिलास के गर्म तेल में गोलगप्पे डालती है और वो फूलकर गिलास के बाहर खुद गिर जाते हैं. इन्हें गिलास से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है. इसके बाद महिला एक के बाद एक गोलगप्पा डालती जाती है और फिर वो फूलकर कढ़ाई में गिरते रहते हैं. अब ये मजेदार ट्रिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.

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यह भी पढ़ें: छिपने में माहिर होता है ये समुद्री ड्रैगन, पूंछ में रखता है अंडे!

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @amshilparaghu नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 9.8 लाख से ज्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है. इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह हमारे नए भारत की खोज है और हमारे देश से बाहर नहीं जानी चाहिए. कृपा करके देश के अंदर ही रखें. यह इंजीनियर बहुत मुश्किल से मिलते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "किसी ने इसको बकवास ट्रिक बताया और कहा कि इसमें गैस ज्यादा खर्च होगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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