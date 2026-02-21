छुट्टी लेने की न्यू ट्रिक अनलॉक! बॉस को सुनाई झूठी कहानी, ऐसे क्रिएट की इमरजेंसी सिचुएशन

How to Take Leave: कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस से छुट्टी लेना किसी टास्क से कम नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इस काम में भी माहिर होते हैं. वे बॉस या मैनेजर को ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी बॉस छुट्टी देने से मना नहीं कर पाएगा. इस तरह की सिचुएशन बनाने के लिए कई लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. ये लोग डरावना माहौल तैयार करने में माहिर होते हैं. ऐसे ही एक महारथी का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल है. ये शख्स छुट्टी लेने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाता है​ कि तुरंत छुट्टी मिल जाती है. दरअसल, ये शख्स फोन पर बॉस को अपने छोटे भाई के एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाता है और फोन पर ही इमरजेंसी का माहौल भी तैयार कर देता है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि बॉस को भी लग गया कि ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ही है.

कैसे क्रिएट की आईसीयू की सिचुएशन?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ये शख्स घर पर ही है और रसोई में मौजूद है. रसोई में खड़ा होकर ये बॉस को फोन कर ऑफिस न आने का कारण बता रहा है. इस दौरान ये शख्स फोन पर अपने बॉस से कहता है, "गुड मॉर्निंग सर, सर आज हम ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि हमारे छोटे भाई तरुण का एक्सीडेंट हो गया है. तो वो सीरियस आईसीयू में ए​डमिट है." इस दौरान वो फोन पर बात करने के साथ-साथ रसोई में रखे इंडक्शन चूल्हे के बटन को प्रेस कर रहा था जिससे बीप की आवाज आ रही थी. ये शख्स ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि बॉस को ये यकीन दिला सके कि उसका भाई सच में आईसीयू में ही है और ये आवाज इमरजेंसी में लगी मशीनों की है. इस दौरान बॉस से बात करते हुए वो तेजी से इंडक्शन के बटन को प्रेस करने लगता है और डॉक्टर-डॉक्टर चिल्लाने लगता है. इसके बाद 'ठीक है सर, ठीक है' कह कर फोन काट देता है. कॉल कटने के बाद ये शख्स ऐसे रिएक्ट करता है ​जैसे कोई जंग जीत ली हो. छुट्टी लेने का ये फनी तरीका अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस पर यूजर्स की क्या प्रतिक्रिया आई है.

वीडियो पर आया ये रिएक्शन

ऑफिस से छुट्टी लेने के इस तरीके पर यूजर्स खुलकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखता है, "मैनेजर वीडियो देख रहा है." किसी ने कहा, "वीडियो कॉल करो" तो किसी ने इंडक्शन को 'वेंटिलेटर' ही बता दिया. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने पूछा, "जिसके पास इंडक्शन ना हो तो वो क्या करे?" वहीं एक यूजर का कहना है कि इस भाई ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है. कोई माई का लाल नहीं, जो भाई का झूठ पकड़ सके.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sonu_mini_vloger नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक और 11.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.