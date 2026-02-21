Advertisement
trendingNow13118006
Hindi Newsजरा हटकेछुट्टी लेने की न्यू ट्रिक अनलॉक! बॉस को सुनाई झूठी कहानी, ऐसे क्रिएट की इमरजेंसी सिचुएशन

छुट्टी लेने की न्यू ट्रिक अनलॉक! बॉस को सुनाई झूठी कहानी, ऐसे क्रिएट की इमरजेंसी सिचुएशन

New Leave Trick Viral: जब ऑफिस जाने का मन नहीं था तो इस शख्स ने छुट्टी लेने के लिए फोन पर बॉस को ऐसी डरावनी कहानी सुनाई जिसके बाद उसे छुट्टी मिल गई. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं कि भाई ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है. छुट्टी लेने का ये तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं इस शख्स ने फोन पर इमरजेंसी की सिचुएशन कैसे बनाई.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छुट्टी लेने की न्यू ट्रिक अनलॉक! बॉस को सुनाई झूठी कहानी, ऐसे क्रिएट की इमरजेंसी सिचुएशन

How to Take Leave: कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस से छुट्टी लेना किसी टास्क से कम नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इस काम में भी माहिर होते हैं. वे बॉस या मैनेजर को ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी बॉस छुट्टी देने से मना नहीं कर पाएगा. इस तरह की सिचुएशन बनाने के लिए कई लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. ये लोग डरावना माहौल तैयार करने में माहिर होते हैं. ऐसे ही एक महारथी का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल है. ये शख्स छुट्टी लेने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाता है​ कि तुरंत छुट्टी मिल जाती है. दरअसल, ये शख्स फोन पर बॉस को अपने छोटे भाई के एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाता है और फोन पर ही इमरजेंसी का माहौल भी तैयार कर देता है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि बॉस को भी लग गया कि ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ही है.

कैसे क्रिएट की आईसीयू की सिचुएशन?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ये शख्स घर पर ही है और रसोई में मौजूद है. रसोई में खड़ा होकर ये बॉस को फोन कर ऑफिस न आने का कारण बता रहा है. इस दौरान ये शख्स फोन पर अपने बॉस से कहता है, "गुड मॉर्निंग सर, सर आज हम ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि हमारे छोटे भाई तरुण का एक्सीडेंट हो गया है. तो वो सीरियस आईसीयू में ए​डमिट है." इस दौरान वो फोन पर बात करने के साथ-साथ रसोई में रखे इंडक्शन चूल्हे के बटन को प्रेस कर रहा था जिससे बीप की आवाज आ रही थी. ये शख्स ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि बॉस को ये यकीन दिला सके कि उसका भाई सच में आईसीयू में ही है और ये आवाज इमरजेंसी में लगी मशीनों की है. इस दौरान बॉस से बात करते हुए वो तेजी से इंडक्शन के बटन को प्रेस करने लगता है और डॉक्टर-डॉक्टर चिल्लाने लगता है. इसके बाद 'ठीक है सर, ठीक है' कह कर फोन काट देता है.  कॉल कटने के बाद ये शख्स ऐसे रिएक्ट करता है ​जैसे कोई जंग जीत ली हो. छुट्टी लेने का ये फनी तरीका अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस पर यूजर्स की क्या प्रतिक्रिया आई है.
यह भी पढ़ें: रशियन 'पुजारी' ने किया नरसिंह यज्ञ! ऐसे किया मंत्रों का उच्चारण, VIDEO हो गया वायरल

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो पर आया ये रिएक्शन
ऑफिस से छुट्टी लेने के इस तरीके पर यूजर्स खुलकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखता है, "मैनेजर वीडियो देख रहा है." किसी ने कहा, "वीडियो कॉल करो" तो किसी ने इंडक्शन को 'वेंटिलेटर' ही बता दिया. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने पूछा, "जिसके पास इंडक्शन ना हो तो वो क्या करे?" वहीं एक यूजर का कहना है कि इस भाई ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है. कोई माई का लाल नहीं, जो भाई का झूठ पकड़ सके.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sonu_mini_vloger नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक और 11.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

leave trickviraltrending

Trending news

'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट