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Hindi Newsजरा हटकेपानी नहीं आवाज से बुझेगी आग! जहां नहीं पहुंचती फायर ब्रिगेड, वहां काम करेगा ये स्मार्ट डिवाइस

पानी नहीं आवाज से बुझेगी आग! जहां नहीं पहुंचती फायर ब्रिगेड, वहां काम करेगा ये स्मार्ट डिवाइस

New Technology: पॉलिटेक्निक (Polytechnic) के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो आवाज से आग बुझा देता है. ये डिवाइस 'साउंड वेव' से पलक झपकते ही आग पर काबू पा लेता है. वीडियो में छात्रों ने इसकी टेस्टिंग की है. चलिए देखते हैं ये डिवाइस कैसे काम करता है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:14 PM IST
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पानी नहीं आवाज से बुझेगी आग! जहां नहीं पहुंचती फायर ब्रिगेड, वहां काम करेगा ये स्मार्ट डिवाइस

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें छात्र आग बुझाने का डिवाइस शो कर रहे हैं. इस दौरान वह आग बुझाकर भी दिखाते हैं. ये डिवाइस एक खास तरह की आवाज करता है और पलक झपते ही आग बुझ जाती है. जानें कैसे?

ये डिवाइस देखने में किसी चमकीले डिब्बे की तरह लगता है. इसमें आगे की तरफ एक हॉल है, जिससे साउंड वेव बाहर आती है. ​डिवाइस के पीछे एक स्पीकर फिट दिखाई देता है, जिससे बिजली के तार जुड़े हैं. इसके बाद ये छात्र अपने डिवाइस को टेस्ट करते हैं. एक छात्र कागज का टुकड़ा लेता है और उसमें आग लगा देता है. छात्र आग को डिवाइस के सामने रखता है और दूसरा छात्र डिवाइस को चालू करता है. इस दौरान इस डिवाइस से एक आवाज आती है और तुरंत आग बुझ जाती है.

आवाज से कैसे बुझी आग?

दरअसल, छात्रों ने साउंड वेव पर आधारित तकनीक विकसित की है. दावा किया गया कि ये डिवाइस कम फ्रीक्वेंसी (Low-frequency, 30-60 Hz) वाली साउंड उत्पन्न करती है. ये साउंड आग के पास मौजूद 'ऑक्सीजन अणुओं' के बीच कंपन पैदा करती है. जिससे वो अणु ईंधन से अलग हो जाते हैं. इसके बाद ऑक्सीजन की कमी से आग तुरंत बुझ जाती है. 

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यह भी पढ़ें: LPG या PNG... कौन-सी गैस में जल्दी लगती है आग? रसोई के लिए कौन-सी ज्यादा सुरक्षित?

कहां काम आ सकती है ये डिवाइस?

जब भी कहीं आग लगने की घटना सामने आती है, तो यही शिकायत रहती है कि फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची. कई बार आग बुझाने वाली गाड़ी शहर के जाम में फंस जाती है और जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचती है, सब कुछ राख हो चुका होता है. इसके अलावा तंग गलियों में फायर ब्रिगेड का पहुंचना काफी चुनौती भरा होता है. ऐसे में जान-माल का नुकसान ज्यादा होता है. इन स्थितियों में ये डिवाइस काफी कारगर साबित हो सकती है. छात्रों की ये कमाल की खोज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. सोशल मीडिया पर इस डिवाइस को बनाने के लिए छात्रों की खूब तारीफ हो रही है.

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @seriousfunnyguy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. कुछ ही घंटों में 70 हजार से ज्यादा यूजर्स वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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