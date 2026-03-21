पानी नहीं आवाज से बुझेगी आग! जहां नहीं पहुंचती फायर ब्रिगेड, वहां काम करेगा ये स्मार्ट डिवाइस

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें छात्र आग बुझाने का डिवाइस शो कर रहे हैं. इस दौरान वह आग बुझाकर भी दिखाते हैं. ये डिवाइस एक खास तरह की आवाज करता है और पलक झपते ही आग बुझ जाती है. जानें कैसे?

ये डिवाइस देखने में किसी चमकीले डिब्बे की तरह लगता है. इसमें आगे की तरफ एक हॉल है, जिससे साउंड वेव बाहर आती है. ​डिवाइस के पीछे एक स्पीकर फिट दिखाई देता है, जिससे बिजली के तार जुड़े हैं. इसके बाद ये छात्र अपने डिवाइस को टेस्ट करते हैं. एक छात्र कागज का टुकड़ा लेता है और उसमें आग लगा देता है. छात्र आग को डिवाइस के सामने रखता है और दूसरा छात्र डिवाइस को चालू करता है. इस दौरान इस डिवाइस से एक आवाज आती है और तुरंत आग बुझ जाती है.

आवाज से कैसे बुझी आग?

दरअसल, छात्रों ने साउंड वेव पर आधारित तकनीक विकसित की है. दावा किया गया कि ये डिवाइस कम फ्रीक्वेंसी (Low-frequency, 30-60 Hz) वाली साउंड उत्पन्न करती है. ये साउंड आग के पास मौजूद 'ऑक्सीजन अणुओं' के बीच कंपन पैदा करती है. जिससे वो अणु ईंधन से अलग हो जाते हैं. इसके बाद ऑक्सीजन की कमी से आग तुरंत बुझ जाती है.

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कहां काम आ सकती है ये डिवाइस?

जब भी कहीं आग लगने की घटना सामने आती है, तो यही शिकायत रहती है कि फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची. कई बार आग बुझाने वाली गाड़ी शहर के जाम में फंस जाती है और जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचती है, सब कुछ राख हो चुका होता है. इसके अलावा तंग गलियों में फायर ब्रिगेड का पहुंचना काफी चुनौती भरा होता है. ऐसे में जान-माल का नुकसान ज्यादा होता है. इन स्थितियों में ये डिवाइस काफी कारगर साबित हो सकती है. छात्रों की ये कमाल की खोज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. सोशल मीडिया पर इस डिवाइस को बनाने के लिए छात्रों की खूब तारीफ हो रही है.

No, this is not a Chinese Robot by Galgotia University, it’s a life saving solution discovered by the students of a Government Polytechnic. A Sonic wave Fire extinguisher that uses low frequency sound waves to push Oxygen molecules away from the fire and extinguish it. At the… pic.twitter.com/OPXUlSNpRz — SUDHIR (@seriousfunnyguy) March 21, 2026

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @seriousfunnyguy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. कुछ ही घंटों में 70 हजार से ज्यादा यूजर्स वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.