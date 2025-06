Viral News : 5 दिन में 23000000 फॉलोअर्स, चीन के गणितज्ञ ने सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलते ही मचा दिया तहलका!

Viral News : चीन के एक गणितज्ञ ने देश के चर्चित शॉर्ट वीडियो ऐप डॉयिन पर अपने पहले सोशल मीडिया अकाउंट की शुरुआत के महज पांच दिनों में 2.3 करोड़ फॉलोअर्स हासिल कर लिए. इससे इंटरनेट पर हलचल मच गई. पेकिंग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर 33 वर्षीय वेई डोंगयी अपनी सादी जीवनशैली की वजह से नेटिजन्स के बीच चर्चा में आ गए. हालांकि, कुछ यूजर्स ने उनकी सेहत और रूप-रंग को लेकर चिंता भी जताई, क्योंकि वेई के कई आगे के दांत गायब हैं.

कब चर्च में आए वेई डोंगयी!

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शेडोंग प्रांत से ताल्लुक रखने वाले वेई को पढ़ाई और रिसर्च में पूरी तरह डूबे रहना पसंद है. वे मानते हैं कि उन्हें इंटरनेट की बजाय रेडियो सुनना ज्यादा पसंद है. पहली बार वेई 2021 में सुर्खियों में आए थे, जब वे बेहद साधारण कपड़ों में एक स्ट्रीट इंटरव्यू में नजर आए थे. उस दौरान उनके हाथ में पानी की बोतल और तीन स्टीम बन्स थे.

वेई डोंगयी ने डॉयिन पर खोला अपने अकाउंट

4 जून को वेई डोंगयी ने डॉयिन पर अपना पहला चार सेकंड का परिचयात्मक वीडियो अपलोड किया, जो थोड़े ही समय में वायरल हो गया और 1.3 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल गए. कई दर्शकों ने वीडियो में उनके आगे के दांत न होने पर प्रतिक्रिया दी.

वेई डोंगयी को कौन सी बीमारी है?

Chinese math genius Wei Dongyi who worked at Peking University as an assistant professor, just joined social media on Douyin — and racked up over 1.6 million followers in hours! This account was opened with the assistance of family members and confirmed by his cousin, the… pic.twitter.com/IEEe4N1LEM

— China in Pictures (@tongbingxue) June 6, 2025