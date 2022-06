Viral News: 5 दिन में 2 बार प्रेग्नेंट हुई महिला, शक्ल एक जैसी होने के बाद भी जुड़वां नहीं है बच्चे!

Superfetation Case: मेडिकल साइंस (Medical Science) में हर रोज नए विकास हो रहे हैं. प्रत्येक दिन मेडिकल साइंस से संबंधित एक नए चमत्कार सामने आते हैं. इंसान का शरीर कुदरत के जरिए बनाई गई रचनाओं में से सबसे बेहतर कहा जाता है. जिससे जुड़ी कई घटनाएं सबको हैरान कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के टेक्सस (Texas, United States of America) की रहने वाली एक महिला के साथ. इस महिला का नाम कारा विनहोल्ड है. कारा ने दो बच्चों (Woman Got pregnant in 5 Days) को जन्म दिया है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कारा ने 5 दिन के अंतराल में जन्म दिया है.

मेडिकल साइंस के कुछ मामले बड़े ही दुर्लभ और असामान्य होते है. 25 साल की कारा विनहोल्ड का मामला भी बिल्कुल असामान्य है. कारा ने जिन दो बच्चों को जन्म दिया है, वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं. डॉक्टरों का कहना है कि दोनों बच्चों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है लेकिन इन्हें जुड़वां नहीं कहा जा सकता है.

गौरतलब है कि कारा विनहोल्ड की प्रेग्नेंसी बेहद ही असाधारण है. उन्हें पांच दिन के अंदर 2 बार अपनी प्रेग्नेंसी की खबर मिली है. जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उन्हें इस बात का पता चला कि वे पहले से ही गर्भवती थीं, लेकिन 5 दिन के बाद उनका दूसरा बच्चा गर्भ में आया है.

कारा विनहोल्ड के डॉक्टर्स का कहना है कि कारा के दोनों बच्चों का जन्म एक साथ हुआ. ये दोनों एकसाथ बड़े होंगे. यहां तक की इनका विकास भी एक समान ही होगा लेकिन इन्हें जुड़वा नहीं कहा जा सकता है. कारा के दोनों ही बच्चे बेबी ब्वॉय है.

सुपरफीटेशन मेडिकल साइंस की एक ऐसी स्थिति है, जिसमें महिला के गर्भ में भ्रूण की शुरुआत हो जाने के बाद उसके भीतर एक और बच्चा आ जाता है. महिला के भीतर ये स्थिति गर्भधारण करने के कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद भी आ सकती है.

