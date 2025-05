Viral News : बीमारी के बाद होश में आई महिला अचानक बोलने लगी चाइनीज, वजह जान उड़ जाएंगे होश!

Viral News : एक ब्रिटिश महिला के जीवन में तब एक अनोखा मोड़ आया जब स्ट्रोक से उबरने के बाद उसकी बोलने की शैली अचानक बदल गई और वह चीनी लहजे में बात करने लगी. इस दुर्लभ मेडिकल स्थिति को फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति की आवाज और उच्चारण किसी विदेशी भाषा जैसे लगने लगते हैं, चाहे उसने वह भाषा कभी सीखी ही न हो.

लोगों ने दी झाड़-फूंक की सलाह

सारा कोलविल ने बताया कि स्ट्रोक के बाद उनकी आवाज में ऐसा बदलाव आया जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनके जानने वालों को भी हैरत में डाल दिया. कुछ लोगों ने तो इस बदलाव को अलौकिक मानते हुए उन्हें झाड़-फूंक कराने की सलाह तक दे डाली.

In 2010, a woman named Sarah Colwill from the UK suddenly began speaking with a Chinese accent after suffering a severe migraine, despite never having lived in or been to China. She was diagnosed with Foreign Accent Syndrome, a rare neurological disorder often triggered by brain… pic.twitter.com/TUbNDUuJFt

