'मुझे यहां छोड़ो, वरना...' कैब वाले की शांति पर भारी पड़ी महिला की बदसलूकी, बिना पैसे दिए जाने लगी तो ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि...

Cab Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कैब ड्राइवर और यात्रियों के बीच बहस देखने को मिलती है. कभी रास्ते को लेकर झगड़ा होता है तो कभी एसी या किराए को लेकर बहस होती है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक कैब ड्राइवर और महिला यात्री के बीच जोरदार बहस हो रही है. ड्राइवर ने तय की गई जगह से आगे जाने से इनकार किया तो महिला गुस्से में बोली कि वह बिना पैसे दिए उतर जाएगी. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं बटोर ली हैं, कोई ड्राइवर का पक्ष ले रहा है तो कोई महिला की हरकत पर नाराज है.

ड्राइवर और महिला के बीच बहस

वीडियो में दिख रहा है कि महिला यात्री ड्राइवर से कह रही थी, "मैं भी बिना पैसे दिए उतर जाऊंगी." ड्राइवर ने जवाब दिया, "आप बिना पैसे दिए उतर जाएं? ठीक है, जाइए." महिला ने फिर पूछा कि उसे अंदर क्यों नहीं छोड़ सकते. ड्राइवर ने स्पष्ट कहा, "मैं अंदर क्यों जाऊं, जब यह वही जगह है जो ऐप में ड्रॉप-ऑफ के लिए तय की गई थी." उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसे शिकायत करनी है, तो वह कर सकती हैं, लेकिन वह तय की गई जगह से आगे नहीं जाएगा.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

वायरल इस वीडिय को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @ShoneeKapoor नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोगों ने पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “ड्राइवर सही है. लोकेशन वही दी गई थी तो महिला क्यों उसे मजबूर कर रही है?” वहीं दूसरे ने महिला की हरकत पर गुस्सा जताया, “सेवा लेने के बाद पैसे न देना अहंकार है, यह स्मार्टनेस नहीं.” तीसरे ने लिखा, “यह पैसे का मामला नहीं है, यह सम्मान का है. ड्राइवर ने स्पष्ट सीमा तय की है, इसे स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए.”

लचीलापन और संवाद की मांग

कुछ लोग ड्राइवर के लिए लचीलापन दिखाने की सलाह भी दे रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, “कभी-कभी मैप सही जगह नहीं दिखाता, और अगर दूरी ज्यादा नहीं है तो ड्राइवर को इंकार नहीं करना चाहिए.” दूसरे ने सुझाव दिया कि यात्रियों को ड्राइवरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या सामान उठाने में मदद करनी चाहिए. इसके पीछे तर्क था कि संवाद और सम्मान बनाए रखना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है.