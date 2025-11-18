'उसने नहीं दिया इंटरव्यू...', फिर से 'घोस्ट' होने पर रिक्रूटर ने कह दी ये बात, वायरल हुई पोस्ट

Viral News: AI ने काफी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है. AI की बढ़ती हुई सक्रियता की वजह से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. AI के बढ़ते असर की वजह से काफी कंपनियां छंटनी भी कर रही हैं. ऐसे में जॉब मार्केट काफी मुश्किल बना हुआ है. इसी बीच रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट नारायणी गुरुनाथन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और बताया कि इंटरव्यू फिक्स होने के बावजूद भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं आया. उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

एक भारतीय हायरिंग मैनेजर नारायणी गुरुनाथन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि एक कैंडिडेट ने उन्हें फिर से “घोस्ट” कर दिया. मतलब इंटरव्यू का टाइम फिक्स था, Google Meet लिंक भेजा, लेकिन कैंडिडेट आया ही नहीं और वो अकेली मीटिंग में बैठी रहीं. गुरुनाथन के मुताबिक वह एक डेवलपर की पोस्ट भरना चाहती थीं जिसके लिए सात साल का एक्सपीरियंस चाहिए था. उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन काफी आम थीं और कैंडिडेट अक्सर आखिरी मिनट में नौकरी छोड़ देते थे.

लोगों ने जमकर किया कमेंट

उनकी इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि मैं दुनिया भर में हायर करता हूं और कन्फर्म कर सकता हूं कि यह इंडिया की बात है. अभी भी जब जॉब मार्केट इतने खराब हैं और हर कोई रिमोट चाहता है, मैं देखता हूं कि 40% लोग रिमोट रोल के लिए नहीं आते. एक अन्य ने लिखा कि मैंने भी इंटर्न हायर किए हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है. जैसे भाई, मैं तुम्हें पेमेंट करने आया हूं और तुम मीटिंग में भी नहीं आ सकते, एक अन्य ने लिखा कि ऑफर मिलने के बाद घोस्ट करना और भी बुरा है.

एक कमेंट में लिखा गया कि अपने करियर में इंजीनियर के तौर पर पहले HRs को घोस्ट करने के बाद मैं यह समझ सकता हूं. आमतौर पर नेगेटिव जानकारी, NO, देना निराशाजनक या बुरा व्यवहार माना जाता है. काश यह व्यक्ति इसे जल्द ही सीख ले.