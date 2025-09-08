Viral News: डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, 24 मिनट बाद खुद उठ बैठी महिला! जानें चौंकाने वाला मामला
Advertisement
trendingNow12914159
Hindi Newsजरा हटके

Viral News: डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, 24 मिनट बाद खुद उठ बैठी महिला! जानें चौंकाने वाला मामला

Viral News: अमेरिका की लॉरेन कैनाडे को कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 24 मिनट बाद वह जिंदा हो गईं. उन्होंने बताया कि दिल बंद होने के बाद भी उन्होंने सब देखा और महसूस किया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral News: डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, 24 मिनट बाद खुद उठ बैठी महिला! जानें चौंकाने वाला मामला

VIral News: हम सब यही मानते हैं कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता. लेकिन अमेरिका में एक महिला ने इस सोच को गलत साबित कर दिया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 24 मिनट बाद वह फिर जिंदा हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि महिला खुद अब मौत के बाद के अनुभव साझा कर रही है। उसका कहना है कि उसने दिल बंद होने के बाद भी सब देखा और महसूस किया। यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, फिर लौट आईa

अमेरिका में रहने वाली लॉरेन कैनाडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी पूरी कहानी साझा की. फरवरी में उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ. उनके पति ने तुरंत 911 पर कॉल कर सीपीआर शुरू कर दिया. अस्पताल आने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. लेकिन करीब 24 मिनट बाद लॉरेन फिर से जिंदा हो गईं. यह देखकर अस्पताल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ. यह घटना अब चर्चा का विषय बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीपीआर से बची जान

लॉरेन ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के समय उनके पति ने 4 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वे कोमा में जा चुकी थीं. दो दिन तक वह बेहोश रहीं. जागने पर उन्हें कुछ याद नहीं था. उन्हें न अस्पताल का माहौल समझ आया, न ही आसपास कौन थे. डॉक्टरों और नर्सों को देखकर भी वह चौंक गईं. कई दिनों तक उन्हें पुरानी बातें याद नहीं रहीं. यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे खुद को संभाला.

मौत के बाद का अनुभव और रिकॉर्ड

लॉरेन ने बताया कि दिल बंद होने के बाद भी उन्होंने सब देखा. अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को भी, जिन्हें वह पहले कभी नहीं जानती थीं. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में अधिकतर लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते. 1982 से 2018 के बीच दर्ज 65 मामलों में से सिर्फ 18 लोग ही पूरी तरह ठीक हो पाए. लॉरेन का मामला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मौत का सामना किया, बल्कि लौटकर इस अनुभव को भी साझा किया. यह घटना विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Ajab-gajabOMG NewsTrending news

Trending news

क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
;