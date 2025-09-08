Viral News: डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, 24 मिनट बाद खुद उठ बैठी महिला! जानें चौंकाने वाला मामला

VIral News: हम सब यही मानते हैं कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता. लेकिन अमेरिका में एक महिला ने इस सोच को गलत साबित कर दिया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 24 मिनट बाद वह फिर जिंदा हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि महिला खुद अब मौत के बाद के अनुभव साझा कर रही है। उसका कहना है कि उसने दिल बंद होने के बाद भी सब देखा और महसूस किया। यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, फिर लौट आईa

अमेरिका में रहने वाली लॉरेन कैनाडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी पूरी कहानी साझा की. फरवरी में उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ. उनके पति ने तुरंत 911 पर कॉल कर सीपीआर शुरू कर दिया. अस्पताल आने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. लेकिन करीब 24 मिनट बाद लॉरेन फिर से जिंदा हो गईं. यह देखकर अस्पताल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ. यह घटना अब चर्चा का विषय बन गई है.

सीपीआर से बची जान

लॉरेन ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के समय उनके पति ने 4 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वे कोमा में जा चुकी थीं. दो दिन तक वह बेहोश रहीं. जागने पर उन्हें कुछ याद नहीं था. उन्हें न अस्पताल का माहौल समझ आया, न ही आसपास कौन थे. डॉक्टरों और नर्सों को देखकर भी वह चौंक गईं. कई दिनों तक उन्हें पुरानी बातें याद नहीं रहीं. यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे खुद को संभाला.

मौत के बाद का अनुभव और रिकॉर्ड

लॉरेन ने बताया कि दिल बंद होने के बाद भी उन्होंने सब देखा. अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को भी, जिन्हें वह पहले कभी नहीं जानती थीं. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में अधिकतर लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते. 1982 से 2018 के बीच दर्ज 65 मामलों में से सिर्फ 18 लोग ही पूरी तरह ठीक हो पाए. लॉरेन का मामला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मौत का सामना किया, बल्कि लौटकर इस अनुभव को भी साझा किया. यह घटना विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देती है.