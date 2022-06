Viral News: आठ साल पहले चोरी हुई बाइक का कटा चालान तो पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, यूं पकड़ी गई अफसर की चोरी

Viral News: एक शख्स उस वक्त चौंक गया जब उसे अपनी बाइक के चालान का मैसेज मिला. जाहिर है जिस वाहन का उसने पिछले 8 सालों से इस्तेमाल नहीं किया उसका चालान देख वो चौंक ही जाएगा. ये मामला पाकिस्तान का है और इस शख्स का नाम इमरान है जो लाहौर के Mughalpura इलाके में रहते हैं. 8 साल पहले इनकी Honda CD-70 बाइक चोरी हो गई थी. जिसके लिए तब इमरान ने नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. लेकिन बाइक का कुछ भी पता नहीं चल सका.

हालांकि अचानक अपनी खोई हुई बाइक के चालान का मैसेज देख इमरान दंग रह गए. दरअसल, ये चालान उनके घर के पते पर पहुंचा था, जिसमें बाइक के साथ एक पुलिसकर्मी की तस्वीर भी थी. इसके बाद इमरान ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि उनकी खोई हुई बाइक को एक पुलिसवाला इस्तेमाल कर रहा था और उसी से ये चालान भी कटा था.

Imagine getting fined for a motorcycle that was stolen 8 years ago. A man named Imran from Lahore shared how his motorcycle was stolen years ago and to make matters worse, according to the report police officials were allegedly driving it in Sabzarar. #etribune #news #lahore pic.twitter.com/V0lTPpNR54

