इश्क में हारा बेटा तो पिता ने संभाली कमान! 5 दिन से भूखे बेटे की खातिर लड़की से मिलने गया बाप, फिर जो हुआ...

Heartbreak Story: ब्रेकअप के बाद 5 दिन तक भूखे रहे बेटे की हालत देख पिता खुद लड़की से मिलने पहुंच गया. जानिए इस भावुक कहानी में पिता के कदम पर क्यों छिड़ गई बहस.
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आजकल के दौर में दिल टूटना यानी ब्रेकअप होना आम बात हो गया है, लेकिन कभी-कभी यह किसी की जान पर भी बन आती है. एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता क्या टूटा, उसने तो जैसे जीने की उम्मीद ही छोड़ दी. गम में डूबे इस आशिक ने पूरे पांच दिनों तक अन्न का एक दाना तक नहीं चखा और पानी से भी दूरी बना ली. बेटे की ऐसी हालत देख एक पिता का कलेजा कांप उठा. इसके बाद एक बेबस पिता ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.
रिश्ते खत्म होने का असर हर किसी पर अलग होता है, लेकिन इस लड़के के लिए यह सदमा बर्दाश्त से बाहर हो गया. अपनी गर्लफ्रेंड से अलग होने के बाद उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और पिछले पांच दिनों से कुछ भी नहीं खाया-पिया. धीरे-धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वह शारीरिक व मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो गया. बेटे को इस तरह मौत के करीब जाते देख उसके पिता बुरी तरह टूट गए. घर वालों ने उसे समझाने की लाख कोशिशें कीं, लेकिन जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो पिता ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया. उन्होंने तय किया कि वह खुद उस लड़की से मिलेंगे ताकि बेटे की जिंदगी बचाई जा सके.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, परेशान पिता खुद उस लड़की से मिलने पहुंचे और उससे पूरे हालात को समझने व बात करने की कोशिश की. पिता का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह उनका बेटा दोबारा सामान्य हो जाए और खाना-पीना शुरू कर दे. जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई. जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोग इसे एक पिता का अपने बच्चे के प्रति 'बिना शर्त प्यार' बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं. आलोचकों का तर्क है कि बच्चों के इतने निजी और आपसी मामलों में माता-पिता को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गरिमा कम होती है.
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वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर indori_food_and_news09 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. वहीं, वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने पिता के इस कदम की तारीफ की और कहा कि यह सच्चे प्यार की मिसाल है. वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि इससे बेटे की निजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है. यह घटना दिखाती है कि दिल टूटने का असर युवाओं पर कितना गहरा हो सकता है. साथ ही यह भी साफ होता है कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है.
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