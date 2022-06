Viral News: IAS ऑफिसर ने पिता और बेटी के मधुर संबंध को बताया 'कर्ज', लोगों का कमेंट में फूटा गुस्सा

IAS Officer Tweet: बेटी और पिता का संबंध बहुत ही मधुर होता है. मां बेटी की बात की जाए तो उनका रिश्ता काफी मजबूत होता है लेकिन पिता और बेटी का रिश्ता हमेशा से ही बहुत ही खूबसूरत माना जाता है. हमेशा से ही बेटियां पिता की लाडली होती हैं. हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी खूब आगे बढ़े और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला घर परिवार और पति मिले. लेकिन ऐसी ही प्यार की मिसाल इस एक तस्वीर में दिखाई देती है.

जानकारी के लिए बता दें कि एक आईएएस (IAS) ऑफिसर ने दो लड़कियों और उनकी पिता की फोटो को ट्विटर पर शेयर किया है और एक इमोशनल कैप्शन भी दिया है. जिसके बाद में इस पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट आते हैं और वह पूरी तरह से सवालों से घिर जाते हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण में ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की है. जिसमें दो बच्चियां दिखाई दे रही है जो कि स्कूल की ड्रेस में है. वहीं पीछे की तरफ उनके पिता बैग लिए हुए नजर आ रहे हैं. जिस पर अवनीश ने कैप्शन लिखते हुए कहा है कि कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं चुका सकते हैं.

Some Debts Are Never Paid. pic.twitter.com/ykYxgzhdzP

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 2, 2022