Viral News: महिला ने बालों पर लगाया Glue, महीने भर से सिर की खाल से चिपके हुए हैं बाल

नई दिल्ली: वॉशिंगटन (Washington) के लुसियाना (Louisiana) में रहने वाली एक महिला टेसिका ब्राउन (Tessica Brown) ने अपने बालों को नया स्टाइल देने के लिए उन्हें सेटिंग स्प्रे (Setting Spray) के बजाय ग्लू (Glue) से सेट कर लिया था. इस वजह से उसके बाल सिर की खाल (Scalp) से चिपक गए थे. इस घटना को एक महीना बीत चुका है लेकिन महिला के बालों की स्थिति अब भी वैसी ही है.

टेसिका सोशल मीडिया पर लगातार अपने अपडेट्स शेयर कर रही हैं. देखते ही देखते यह खबर वायरल (Viral News) हो गई. जानिए पूरा मामला.

लड़कियां अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए कई तौर-तरीके आजमाती हैं. लेकिन वॉशिंगटन के लुसियाना में रहने वाली टेसिका ब्राउन तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गईं. दरअसल, वे अपने बालों को सेट कर एक नया लुक देना चाहती थीं लेकिन उनके पास सेटिंग स्प्रे नहीं था. ऐसे में उन्होंने बालों को सेट करने के लिए गोरिल्ला ग्लू (Gorilla Glue) का इस्तेमाल कर लिया.

टेसिका की यह हरकत उन पर काफी भारी पड़ गई. गोरिल्ला ग्लू (Gorilla Glue) का इस्तेमाल करने की वजह से उनके बाल सिर की खाल से चिपक गए और अब बिल्कुल भी हिल-डुल तक नहीं रहे. महीने भर में वे 15 से ज्यादा बार अपने बालों को धो चुकी हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा है. अब वे हेयर ट्रीटमेंट (Hair Treatment) ले रही हैं लेकिन उसमें भी काफी समय लग रहा है,

इस पूरे प्रकरण के बाद गोरिल्ला ग्लू कंपनी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने लिखा कि उनका ग्लू बेहद शक्तिशाली है और उसका इस्तेमाल चीजों को चिपकाने के लिए किया जाता है. उनके प्रोडक्ट और वेबसाइट पर साफतौर पर लिखा हुआ है कि इस ग्लू का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट्स, आंख आदि पर न किया जाए. उन्होंने टेसिका के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी की है.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc

— Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 8, 2021