Louvre Heist की खबर आते ही इंटरनेट पर मचा तूफान; क्यों वायरल हो रहे हैं 'धूम 2' के मीम्स? आखिर चोरी का असली मास्टरमाइंड कौन?

पेरिस के लूव्र म्यूजियम में 7 मिनट में नेपोलियन युग के कीमती गहनों की चोरी हुई. घटना के बाद सोशल मीडिया पर ‘धूम 2’ के मीम्स छा गए. लोग मजाक में ऋतिक रोशन को ही चोरी का मास्टरमाइंड बता रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:53 PM IST
Viral News: पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में रविवार सुबह चार नकाबपोश चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मजदूरों के वेश में आए चोरों ने अपोलो गैलरी की कांच की अलमारियां तोड़कर महज सात मिनट में नेपोलियन युग के कीमती गहने चुरा लिए और बाइक से फरार हो गए. चोरी हुए आभूषणों में महारानी मेरी लुईस का एमराल्ड नेकलेस और महारानी यूजिनी का ताज भी शामिल था. फ्रांस सरकार ने इसे “राष्ट्रीय आपदा” बताया है.

 सोशल मीडिया पर छाया 'धूम 2' कनेक्शन

चोरी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर लोग ‘धूम 2: द फ्रेंच कनेक्शन’ ट्रेंड कराने लगे. भारतीय यूजर्स को यह सीन 2006 की फिल्म ‘धूम 2’ की याद दिला गया, जिसमें ऋतिक रोशन का किरदार आर्यन सिंहानिया ठीक ऐसा ही म्यूजियम हाइस्ट करता है. मीम्स और वीडियोज़ में लोग मजाक करते दिखे कि “Mr. A अब पेरिस पहुंच गए हैं.” इंस्टाग्राम और X पर “धूम मचाले” गाने पर एडिट किए गए क्लिप्स ने लाखों व्यूज़ बटोरे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चोरी या फिल्म की कॉपी?

फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 88 मिलियन यूरो यानी 102 मिलियन डॉलर है. लेकिन उनकी ऐतिहासिक अहमियत पैसों से कहीं अधिक है. ये गहने 19वीं सदी के फ्रांसीसी शाही परिवारों से जुड़े थे. वहीं इंटरनेट पर लोग इस घटना को ‘रियल-लाइफ मूवी सीन’ बता रहे हैं. किसी ने इसे ‘ओशन्स 8’ से जोड़ा तो किसी ने लिखा, “Mr. A ने आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू कर लिया.”

 पुलिस की जांच, इंटरनेट का मज़ाक

फ्रांस की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और म्यूजियम को सील कर दिया गया है. लेकिन इंटरनेट पर “मेम कोर्ट” ने पहले ही दोषी घोषित कर दिया. ऋतिक रोशन को, मीम्स में अबिषेक बच्चन और यशराज फिल्म्स तक को “संदिग्ध” बताया जा रहा है. असल में यह चोरी जितनी बड़ी थी, उतनी ही बड़ी इंटरनेट पर उसकी प्रतिक्रिया भी. किसी ने सही कहा, “लूव्र ने सिर्फ ज्वेल्स नहीं खोए, बल्कि उसे एक अनचाहा बॉलीवुड क्रॉसओवर मिल गया.”

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

