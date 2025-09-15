6 साल तक 'खजाना' ढूंढता रहा शख्स, एक दिन हाथ लगी ऐसी 'चीज', रातों-रात चमकी किस्मत!
Advertisement
trendingNow12923650
Hindi Newsजरा हटके

6 साल तक 'खजाना' ढूंढता रहा शख्स, एक दिन हाथ लगी ऐसी 'चीज', रातों-रात चमकी किस्मत!

Viral News: एक शख्स छह साल तक मेटल डिटेक्टर से खजाना खोजता रहा और आखिर में एक सोने का सिक्का मिला. उसका वीडियो वायरल हो गया और लोग उसकी किस्मत, धैर्य व मेहनत की तारीफ कर प्रेरित हो रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल तक 'खजाना' ढूंढता रहा शख्स, एक दिन हाथ लगी ऐसी 'चीज', रातों-रात चमकी किस्मत!

Viral News: किस्मत किस मोड़ पर चमक जाए, कोई नहीं जानता. कोई सालों की मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है तो किसी की जिंदगी अचानक बदल जाती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स छह साल तक खजाना ढूंढता रहा और एक दिन उसे जमीन में सोने का सिक्का मिल गया. उसकी यह खोज देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग उसकी किस्मत की दाद दे रहे हैं.

सालों की मेहनत रंग लाई

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यह शख्स पिछले छह साल से मेटल डिटेक्टर लेकर अलग-अलग जगहों पर खजाना खोज रहा था. हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी. एक दिन वह एक नए खेत में तलाश करने गया. शुरुआत में उसे लगा कि यह भी बेकार जाएगा. लेकिन जैसे ही उसका डिटेक्टर बजा, उसका चेहरा बदल गया. जमीन खोदी तो उसे सोने का सिक्का मिला. वह खुद हैरान रह गया और तुरंत इस खोज का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर शेयर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; Mysterious Places: दुनिया की वो 5 रहस्यमयी जगहें, जिन्हें देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग, सच्चाई जान चौंक जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

शख्स ने वीडियो में लिखा, “मुझे अपना पहला सोने का स्टैटर मिला.” यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. महज तीन दिनों में हजारों लोगों ने लाइक किया और कई यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “इतनी मेहनत के बाद ये सफलता वाकई लाजवाब है.” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “मैं भी सालों से खोज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नसीब नहीं मिला.” लोगों ने उसकी किस्मत की सराहना की और वीडियो पर दिल खोलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

सोने की कीमत जान चौंक जाएंगे आप

बताया जा रहा है कि यह सिक्का बहुत ही दुर्लभ है और इसकी कीमत हजारों पाउंड तक हो सकती है. यह खोज सिर्फ सोने का सिक्का मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि धैर्य, लगन और किस्मत का साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है. सोशल मीडिया पर लोग उसे बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है. यह कहानी यह भी बताती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
;