6 साल तक 'खजाना' ढूंढता रहा शख्स, एक दिन हाथ लगी ऐसी 'चीज', रातों-रात चमकी किस्मत!

Viral News: किस्मत किस मोड़ पर चमक जाए, कोई नहीं जानता. कोई सालों की मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है तो किसी की जिंदगी अचानक बदल जाती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स छह साल तक खजाना ढूंढता रहा और एक दिन उसे जमीन में सोने का सिक्का मिल गया. उसकी यह खोज देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग उसकी किस्मत की दाद दे रहे हैं.

सालों की मेहनत रंग लाई

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यह शख्स पिछले छह साल से मेटल डिटेक्टर लेकर अलग-अलग जगहों पर खजाना खोज रहा था. हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी. एक दिन वह एक नए खेत में तलाश करने गया. शुरुआत में उसे लगा कि यह भी बेकार जाएगा. लेकिन जैसे ही उसका डिटेक्टर बजा, उसका चेहरा बदल गया. जमीन खोदी तो उसे सोने का सिक्का मिला. वह खुद हैरान रह गया और तुरंत इस खोज का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर शेयर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; Mysterious Places: दुनिया की वो 5 रहस्यमयी जगहें, जिन्हें देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग, सच्चाई जान चौंक जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

शख्स ने वीडियो में लिखा, “मुझे अपना पहला सोने का स्टैटर मिला.” यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. महज तीन दिनों में हजारों लोगों ने लाइक किया और कई यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “इतनी मेहनत के बाद ये सफलता वाकई लाजवाब है.” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “मैं भी सालों से खोज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नसीब नहीं मिला.” लोगों ने उसकी किस्मत की सराहना की और वीडियो पर दिल खोलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोने की कीमत जान चौंक जाएंगे आप

बताया जा रहा है कि यह सिक्का बहुत ही दुर्लभ है और इसकी कीमत हजारों पाउंड तक हो सकती है. यह खोज सिर्फ सोने का सिक्का मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि धैर्य, लगन और किस्मत का साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है. सोशल मीडिया पर लोग उसे बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है. यह कहानी यह भी बताती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए.