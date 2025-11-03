Advertisement
कदम-कदम पर बदलते हैं मुल्क! ये है दुनिया का सबसे अनोखा प्वाइंट, 5 सेकेंड में 3 देश की यात्रा

Most Unique Border: ये दुनिया का सबसे अनोखा बॉर्डर प्वाइंट है. यहां तीन देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं. यहां एक कदम रखते ही आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, फिर एक और कदम के साथ तीसरे मुल्क में आपकी एंट्री ही जाती है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:39 PM IST
कदम-कदम पर बदलते हैं मुल्क! ये है दुनिया का सबसे अनोखा प्वाइंट, 5 सेकेंड में 3 देश की यात्रा

Viral News: बॉर्डर, वो रेखा जो दो देशों को अलग करती है. दुनिया में कई अजीबोगरीब सीमाएं हैं. कहीं दुकानों और मकानों के बीच से देश की सीमाएं गुजरती हैं तो कई बार शहर के बीचों बीच बॉर्डर देखने को मिलता है. लेकिन इस बार हम जिस बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे दिलचस्प और अतरंगी बॉर्डर में से एक है. यहां तीन देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं. यहां एक कदम रखते ही आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, फिर एक और कदम के साथ तीसरे मुल्क में आपकी एंट्री ही जाती है.

एक ही सांस में तीन मुल्कों की हवा
अगर आप यूरोप की यात्रा को और भी मजेदार बनाना चाहते हैं तो यहां जरूर जाएं. ये वो प्वाइंट है जहां आप एक सांस तीन मुल्कों की हवा में सांस ले सकते हो. हम जिस प्वाइंट की बात कर रहे हैं वो है ड्रिएलैंडेनपुंट (Drielandenpunt). आपको बता दें कि यहां नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं. इस प्वाइंट पर आकर हर कदम पर देश बदल सकते हैं. 
यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा खनिज! कीमत जानकर आ जाएंगे चक्कर सोना चांदी लगेंगे फीके

 

कौन-से देशों के बीच है ये प्वाइंट?
ये तीन देशों के बीच का बिन्दु आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां लाखों टूरिस्ट आते हैं. यहां आपको एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई बॉर्डर या चेक पोस्ट जाने की जरूरत नहीं है. अब एक लकीर के पार कदम कखना है और आप बेल्जियम से जर्मनी पहुंच जाएंगे, दूसरा कदम रखते ही आप बेल्जियम से नीदरलैंड पहुंच जाएंगे, फिर एक कदम से आप नीदरलैंड से वापस बेल्जियम पहुंच जाएंगे. सोचो जब पड़कर इतना मजा आ रहा है तो वहां का एक्सपीरियंस कितना शानदार होगा. दूर दूर से लोग इस प्वाइंट को छूने और सेल्फी लेने आते हैं. एक टूरिस्ट ने इस प्वाइंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आप भी देखें ये वीडियो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Waqar Siddiqui (@arwqs)

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @arwqs नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में ये शख्स एक देश से दूसरे देश में जाकर दिखा रहा है. एक कदम चलते ही देश बदल जाता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा करके दिखाओ तो माने. दूसरे यूजर ने लिखा, अगर यहां कुछ लोग मर जाएं तो किस देश की जिम्मेदारी होगी. इसके रिप्लाई में दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, मरने वाले खुद जिम्मेदार होंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

