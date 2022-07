Trending: क्यों पत्नी की जान का दुश्मन बना पति? वाइफ के आखिरी पोस्ट से हुआ खुलासा!

Killed Himself And His Wife: अमेरिका से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. दरअसल पत्नी ने अपने पति से तलाक लेने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट डाला था. लेकिन शायद तब तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही पोस्ट उसकी जान का दुश्मन बनने वाला है. सानिया खान (Sania Khan) ने अपने पोस्ट में लिखा था कि जब आप किसी ऐसे शख्स से प्यार करते हैं जो आपके लिए बेहद लापरवाह हो, तब आपको बहुत दुख पहुंचता है.

पति ने ली पत्नी की जान

पत्नी की जान लेने के लिए पति (Husband) ने एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया. आपको बता दें कि सानिया ने तलाक लेने को लेकर टिकटॉक (TikTok) पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने उन परेशानियों के बारे में जिक्र किया था जो उन्होंने अपने रिश्ते में झेली थीं. बता दें कि सानिया प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं.

खराब चल रहा था रिश्ता

रिश्ते में चल रही उथल-पुथल के चलते पति राहील अहमद (Raheel Ahmed) ने सानिया को गोली मार दी और उसकी जान ले ली. इतना ही नहीं पत्नी (Wife) को मारने के बाद पति ने खुद की भी जान ले ली. बताया जा रहा है कि गोली दोनों के सिर में लगी थी. सानिया खान ने अपने पोस्ट में लोगों की तलाक को लेकर रूढ़िवादी (Conservative) सोच का भी जिक्र किया था.

सुर्खियां बंटोर रहा मामला

सोशल मीडिया पर ये मामला (Case) काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सानिया के दोस्तों ने बताया कि वो अपनी शादी से काफी दुखी थी. लेकिन इन दोनों के परिवार वाले चाहते थे कि ये कपल अपनी शादी (Marriage) निभाता रहे और तलाक लेकर अलग न हो. हालांकि, इस केस को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रिया (Reactions) भी सामने आ रही है.

