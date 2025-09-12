पेट दर्द का इलाज कराने पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने किया एक्स-रे तो अंदर दिखी ऐसी चीज, दंग रह गए लोग
Hindi Newsजरा हटके

पेट दर्द का इलाज कराने पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने किया एक्स-रे तो अंदर दिखी ऐसी चीज, दंग रह गए लोग

Viral News: एक 11 साल के लड़के का पेट अचानक सूज गया और उसे बहुत दर्द हो रहा था. माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने एक्सरे कराने की सलाह दी. जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए. रिपोर्ट में दिखा कि लड़के के पेट में 100 ग्राम की सोने की ईंट फंसी हुई थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:30 PM IST
पेट दर्द का इलाज कराने पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने किया एक्स-रे तो अंदर दिखी ऐसी चीज, दंग रह गए लोग

Viral News: चीन के 11 साल के लड़के कियान के साथ शुरू हुआ मामूली पेट दर्द, अचानक परिवार और डॉक्टरों के लिए हैरानी में बदल गया. शुरू में पेट में हल्की सूजन और दर्द के कारण उसके माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने दस्त की दवा दी और घर भेज दिया. मगर दर्द कम नहीं हुआ. बाद में एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई, इसके बाद जब रिपोर्ट देखकर डॉक्टर और परिवार दोनों दंग रह गए. कियान के पेट में एक 100 ग्राम की सोने की ईंट फंसी हुई थी, जिसे उसने खेल-खेल में निगल लिया था.

एक्स-रे में दिखी सोने की ईंट

जब डॉक्टर ने एक्स-रे रिपोर्ट देखी, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था. इतनी भारी और मूल्यवान धातु का बच्चे के पेट में होना हर किसी के लिए चौंकाने वाला था. कियान ने बताया कि उसने खेल-खेल में सोने की ईंट निगल ली थी और पेट में हल्की सूजन महसूस कर रहा था. हालांकि शरीर के अन्य हिस्सों में उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी. इस घटना ने सोशल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी और लोग हैरानी और चिंता दोनों व्यक्त कर रहे थे.

अस्पताल में भर्ती और तैयारी

चिंतित माता-पिता उसे तुरंत सूजौ विश्वविद्यालय के बाल अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने पाया कि सोने की ईंट आंत में फंसी हुई है और इसे स्वाभाविक रूप से निकालना मुश्किल होगा. शुरुआत में डॉक्टरों ने सोचा कि धातु स्वाभाविक रूप से बाहर निकल सकती है, लेकिन दो दिन गुजरने के बाद भी कोई हल नहीं मिला. पेट की आंत में रुकावट और बढ़ते जोखिम को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया.

सफल सर्जरी और राहत

अप्रैल के शुरू में सूजौ स्थित प्रमुख चिकित्सा केंद्र के डॉक्टरों ने सर्जरी करके बच्चे के पेट से 100 ग्राम की सोने की ईंट सफलतापूर्वक निकाल दी. सर्जरी के बाद कियान स्वस्थ हुआ और परिवार को बड़ी राहत मिली. यह मामला चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे चौंकाने वाला लेकिन सफल इलाज का उदाहरण बताया. डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह की दुर्लभ घटनाओं में समय पर उचित कदम उठाना ही जान बचाने वाला होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

