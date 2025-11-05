Advertisement
'हाथ में सब्जी, थके-हारे पांव...', घर लौटे पिता को बेटे ने दी गुड न्यूज, सोशल मीडिया पर क्यों इमोशनल हो गए लोग?

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक पिता काम से लौटता है और उसका बेटा कहता है कि वो सीए बन गया और वो जोर से अपने पिता को गले लगा लेता है. इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 07:41 PM IST
'हाथ में सब्जी, थके-हारे पांव...', घर लौटे पिता को बेटे ने दी गुड न्यूज, सोशल मीडिया पर क्यों इमोशनल हो गए लोग?

Viral News: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल गया. एक स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बन गया और वह काम करके लौटे अपने पिता को इसके बारे में जानकारी दी, काम से लौटे पिता ने जब ये बात सुनी तो वो सुनकर भावुक हो गए और रोने लगे. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वायरल हुआ वीडियो
इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किए गए इस वीडियो में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सीए परीक्षा पास करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि से जुड़ी सच्ची भावनाओं को दर्शाया गया है. वीडियो की शुरुआत में पिता सब्जियों का एक थैला और काम का बैग लेकर एक लंबे दिन के बाद घर में प्रवेश करते हैं. उनकी पत्नी उनसे मिलती हैं और भावुक स्वर में कहती हैं यह सीए बन गया है. यह खबर सुनते ही पिता तुरंत अपना बैग नीचे रख देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने बेटे को कसकर गले लगाते हैं और गर्व से उसकी पीठ थपथपाते हैं. मां भी पास खड़ी होकर इस मार्मिक क्षण को देख रही हैं जो स्पष्ट रूप से भावुक है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रभावित हुए लोग
इस भावनात्मक प्रदर्शन ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं खासकर अन्य सीए उम्मीदवारों और पेशेवरों को प्रभावित किया है जिन्होंने अपनी ऐसी ही कहानियां शेयर कीं और परिवार को बधाई दी. इस पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आपके पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर और ज़्यादा सफल हों. एक पिता का अपने बेटे के प्रति प्यार सबसे कम आंका जाने वाला रिश्ता होता है. वे अपने बेटों से उतना ही प्यार करते हैं जितना मां करती हैं लेकिन वे इसे शायद ही कभी दिखाते हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
यह कितना भावुक वीडियो है समझ सकता हूं कि भावनाओं का यह सैलाब क्यों उमड़ रहा है. एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए जो जीवन भर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, बेटे का सीए बनना बहुत बड़ी बात है. उनके लिए बहुत खुशी की बात है. 

