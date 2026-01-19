इलाज के नाम पर जान से खिलवाड़; अस्पताल में बच्चों को दिया जा रहा था मीट, मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

जब कोई छोटा बच्चा गंभीर बीमारी से जूझता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है. माता-पिता इलाज के साथ-साथ साफ-सुथरे माहौल और पौष्टिक भोजन की उम्मीद अस्पताल से करते हैं, ताकि बच्चा जल्दी ठीक हो सके. लेकिन लंदन के एक नामी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चों को परोसे गए खाने ने एक मां को परेशान कर दिया. आरोप है क अस्पताल में बीमार बच्चों को ऐसा खाना दिया जा रहा था, जो न तो उनकी उम्र के अनुकूल था और न ही स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक. हालात इतने बिगड़े कि मां को मजबूरी में बाहर से खाना मंगवाना पड़ा और हजारों रुपये खर्च हो गए.

RSV संक्रमण से जूझ रहीं थीं जुड़वां बेटियां

27 वर्षीय पैज कैमरन के लिए बीते दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. उनकी दो साल की जुड़वां बेटियां ईव और ईडन रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) से संक्रमित हो गईं. यह संक्रमण छोटे बच्चों के लिए खतरनाक माना जाता है. तबीयत बिगड़ने पर दोनों बच्चियों को सेंट मैरी हॉस्पिटल, पैडिंगटन, सेंट्रल लदन में भर्ती कराया गया, जहां उनका छह दिनों तक इलाज चला. पैज का कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन खाने की व्यवस्था ने उन्हें बेहद निराश किया.

बच्चों को परोसा गया बेस्वाद खाना

पैज कैमरन के मुताबिक अस्पताल की रसोई से बच्चों को जो खाना दिया गया, वह बीमार टॉडलर्स के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था. एक दिन खाने में दो बेहद फीके रंग की सॉसेज और थोड़े से चिप्स दिए गए, जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि मीट ठीक से पका भी नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि दो साल के बीमार बच्चे को ऐसा खाना कैसे दिया जा सकता है. अगले दिन बच्चों को कॉटेज पाई दी गई, जो पानी जैसी और बेहद बेस्वाद दिख रही थी. पैज ने इसे “कॉटेज सूप” जैसा बताया.

मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

अस्पताल का खाना बच्चों को खिलाने में असमर्थ पैज ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स और आसपास के फास्ट-फूड आउटलेट्स से खाना मंगवाना शुरू कर दिया. छह दिनों में उन्होंने करीब 180 पाउंड यानी लगभग ₹20,000 खर्च कर दिए. पैज का कहना है कि बीमार बच्चे के माता-पिता को खाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई रोज बाहर से खाना मंगवाने की स्थिति में नहीं होता. जब उन्होंने खाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, तो उन्हें 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. जहां कई लोगों ने अस्पताल की आलोचना की, वहीं कुछ ने NHS में मुफ्त इलाज का हवाला देकर पैज को नाशुक्रा भी बताया. इस पर पैज ने साफ किया कि उनका गुस्सा मेडिकल स्टाफ पर नहीं, बल्कि खाने की खराब व्यवस्था पर है.