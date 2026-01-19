Advertisement
trendingNow13079773
Hindi Newsजरा हटकेइलाज के नाम पर जान से खिलवाड़; अस्पताल में बच्चों को दिया जा रहा था मीट, मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

इलाज के नाम पर जान से खिलवाड़; अस्पताल में बच्चों को दिया जा रहा था मीट, मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

लंदन के एक अस्पताल में बीमार जुड़वां बच्चियों को घटिया और संदिग्ध खाना परोसे जाने का आरोप लगा है. मजबूर मां ने छह दिन में बाहर से भोजन मंगवाने पर करीब ₹20,000 खर्च किए, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इलाज के नाम पर जान से खिलवाड़; अस्पताल में बच्चों को दिया जा रहा था मीट, मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

जब कोई छोटा बच्चा गंभीर बीमारी से जूझता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है. माता-पिता इलाज के साथ-साथ साफ-सुथरे माहौल और पौष्टिक भोजन की उम्मीद अस्पताल से करते हैं, ताकि बच्चा जल्दी ठीक हो सके. लेकिन लंदन के एक नामी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चों को परोसे गए खाने ने एक मां को परेशान कर दिया. आरोप है क अस्पताल में बीमार बच्चों को ऐसा खाना दिया जा रहा था, जो न तो उनकी उम्र के अनुकूल था और न ही स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक. हालात इतने बिगड़े कि मां को मजबूरी में बाहर से खाना मंगवाना पड़ा और हजारों रुपये खर्च हो गए.

RSV संक्रमण से जूझ रहीं थीं जुड़वां बेटियां

27 वर्षीय पैज कैमरन के लिए बीते दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. उनकी दो साल की जुड़वां बेटियां ईव और ईडन रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) से संक्रमित हो गईं. यह संक्रमण छोटे बच्चों के लिए खतरनाक माना जाता है. तबीयत बिगड़ने पर दोनों बच्चियों को सेंट मैरी हॉस्पिटल, पैडिंगटन, सेंट्रल लदन में भर्ती कराया गया, जहां उनका छह दिनों तक इलाज चला. पैज का कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन खाने की व्यवस्था ने उन्हें बेहद निराश किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को परोसा गया बेस्वाद खाना

पैज कैमरन के मुताबिक अस्पताल की रसोई से बच्चों को जो खाना दिया गया, वह बीमार टॉडलर्स के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था. एक दिन खाने में दो बेहद फीके रंग की सॉसेज और थोड़े से चिप्स दिए गए, जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि मीट ठीक से पका भी नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि दो साल के बीमार बच्चे को ऐसा खाना कैसे दिया जा सकता है. अगले दिन बच्चों को कॉटेज पाई दी गई, जो पानी जैसी और बेहद बेस्वाद दिख रही थी. पैज ने इसे “कॉटेज सूप” जैसा बताया.

मजबूर मां को बाहर के खाने पर फूंकने पड़े ₹20,000

अस्पताल का खाना बच्चों को खिलाने में असमर्थ पैज ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स और आसपास के फास्ट-फूड आउटलेट्स से खाना मंगवाना शुरू कर दिया. छह दिनों में उन्होंने करीब 180 पाउंड यानी लगभग ₹20,000 खर्च कर दिए. पैज का कहना है कि बीमार बच्चे के माता-पिता को खाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई रोज बाहर से खाना मंगवाने की स्थिति में नहीं होता. जब उन्होंने खाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, तो उन्हें 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. जहां कई लोगों ने अस्पताल की आलोचना की, वहीं कुछ ने NHS में मुफ्त इलाज का हवाला देकर पैज को नाशुक्रा भी बताया. इस पर पैज ने साफ किया कि उनका गुस्सा मेडिकल स्टाफ पर नहीं, बल्कि खाने की खराब व्यवस्था पर है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां