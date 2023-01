Dulhan Viral Video: सड़क पर था ट्रैफिक जाम, गहने- शादी का जोड़ा पहनी दुल्हन ने लगाया ऐसा दिमाग; हर कोई रह गया दंग

Funny Marriage Videos: भारत (India) में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पीक आवर में जाम (Traffic Jam) न लगता हो. रोज सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देख सिर में दर्द हो जाता है. सड़क पर गाड़ियां रेंगकर चलती हैं. भले ही इंसान जल्दी भी ऑफिस के लिए निकल जाए, फिर भी सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं. दिल्ली, मुंबई के अलावा बेंगलुरु ऐसा शहर है, जहां जाम भयंकर समस्या है. पिछले दिनों एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जो अस्पताल दौड़कर पहुंचा था ताकि वक्त पर सर्जरी हो सके.

अब एक नया वीडियो (Viral Video) सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. अकसर दुल्हन (Bride) को आपने शादी में सजकर एंट्री मारते देखा होगा. लेकिन भयंकर जाम में फंसी एक दुल्हन ने इसका ऐसा तोड़ निकाला, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. दरअसल दुल्हन को वक्त पर वेडिंग हॉल पहुंचना था. सड़क पर भयंकर जाम लगा हुआ था. ऐसे में उसने मेट्रो में जाने का फैसला किया. अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दुल्हन शादी के जोड़े और गहनों में सजी नजर आ रही है. वह पहले मेट्रो में एंट्री लेती है. फिर कोच में बैठी नजर आ रही है. उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि मेट्रो राइड लेकर वह कितनी खुश है. इसके बाद वह वेडिंग हॉल में स्टेज पर बैठी नजर आ रही है. हालांकि गहनों में सजी दुल्हन को मेट्रो में देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन बिना इसकी परवाह किए दुल्हन मेट्रो की सवारी करती है और वक्त पर शादी समारोह पर पहुंच जाती है.

Whatte STAR!! Stuck in Heavy Traffic, Smart Bengaluru Bride ditches her Car, & takes Metro to reach Wedding Hall just before her marriage muhoortha time!! @peakbengaluru moment pic.twitter.com/LsZ3ROV86H

— Forever Bengaluru (@ForeverBLRU) January 16, 2023