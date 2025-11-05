बीमारी, सुकून या फिर कुछ और...अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल में क्यों बसी महिला? उठा राज से पर्दा

Viral News: एक अमेरिकी महिला ने अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल रहने का फैसला किया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं. अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं विस्तार के साथ.
Viral News: एक जगह रहते-रहते अक्सर लोग उब जाते हैं और सुकून की तलाश में कहीं दूसरी जगह पर निकल जाते हैं. कई लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं तो कई लोग एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला ने बताया है कि वो अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल क्यों चली गई, इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.
क्रिस्टीना कांत्सावेलोस ने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि अमेरिका में उनकी पुरानी बीमारी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था लेकिन पुर्तगाल में उन्हें काफी सुधार महसूस हो रहा है. साथ ही कम बजट में उन्हें मानसिक शांति भी मिल रही है. इतना ही नहीं वो यहां आकर काफी ज्यादा खुश हैं. पुर्तगाल में उन्होंने एक ज्यादा आरामदायक दिनचर्या अपनाई है, जो अमेरिका में छोड़ी गई भागदौड़ भरी जीवनशैली से अलग है. उन्होंने बताया कि पुर्तगाल में लोग काम से ज्यादा जीने को प्राथमिकता देते हैं और ज्यादा मानवीय और स्वास्थ्य-केंद्रित जीवनशैली अपनाते हैं.
उनके इस कदम का एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य सेवा थी, हालांकि एक यूरोपीय नागरिक और पुर्तगाल निवासी होने के नाते वह इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देती हैं, फिर भी यह अमेरिका की तुलना में काफी किफायती है. पुर्तगाल में वह एक घंटे के ऑस्टियोपैथ सेशन के लिए 40 यूरो देती हैं, जबकि कैलिफ़ोर्निया में 30 मिनट के लिए 275 डॉलर देने पड़ते हैं. वह 40 यूरो में हफ़्ते में 90 मिनट की लसीका मालिश भी करवाती हैं, जबकि अमेरिका में उन्हें लगभग 175 डॉलर देने पड़ते थे.
उन्होंने यह जानकर निराशा व्यक्त की कि दूसरों को स्वास्थ्य सेवा के लिए क्राउडफंडिंग का सहारा लेना पड़ता है. वह अपने अधिकार के लिए आभारी हैं लेकिन इस बात से दुखी भी हैं कि लोगों को बुनियादी देखभाल के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह एक विशाल तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट के लिए हर महीने 1,300 यूरो का भुगतान करती हैं. जबकि उन्होंने दावा किया कि सैन डिएगो में इसकी कीमत कम से कम 5,000 डॉलर होगी. दो लोगों के लिए एक हफ्ते के ज्यादातर ऑर्गेनिक किराने के सामान पर उन्हें 125 यूरो का खर्च आता है, जो अमेरिका में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले 300 डॉलर से काफी कम है.