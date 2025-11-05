Advertisement
trendingNow12990058
Hindi Newsजरा हटके

बीमारी, सुकून या फिर कुछ और...अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल में क्यों बसी महिला? उठा राज से पर्दा

Viral News: एक अमेरिकी महिला ने अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल रहने का फैसला किया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं. अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीमारी, सुकून या फिर कुछ और...अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल में क्यों बसी महिला? उठा राज से पर्दा

Viral News: एक जगह रहते-रहते अक्सर लोग उब जाते हैं और सुकून की तलाश में कहीं दूसरी जगह पर निकल जाते हैं. कई लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं तो कई लोग एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला ने बताया है कि वो अमेरिका छोड़कर पुर्तगाल क्यों चली गई, इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं. 

क्रिस्टीना कांत्सावेलोस ने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि अमेरिका में उनकी पुरानी बीमारी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था लेकिन पुर्तगाल में उन्हें काफी सुधार महसूस हो रहा है. साथ ही कम बजट में उन्हें मानसिक शांति भी मिल रही है. इतना ही नहीं वो यहां आकर काफी ज्यादा खुश हैं. पुर्तगाल में उन्होंने एक ज्यादा आरामदायक दिनचर्या अपनाई है, जो अमेरिका में छोड़ी गई भागदौड़ भरी जीवनशैली से अलग है. उन्होंने बताया कि पुर्तगाल में लोग काम से ज्यादा जीने को प्राथमिकता देते हैं और ज्यादा मानवीय और स्वास्थ्य-केंद्रित जीवनशैली अपनाते हैं.

उनके इस कदम का एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य सेवा थी, हालांकि एक यूरोपीय नागरिक और पुर्तगाल निवासी होने के नाते वह इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देती हैं, फिर भी यह अमेरिका की तुलना में काफी किफायती है. पुर्तगाल में वह एक घंटे के ऑस्टियोपैथ सेशन के लिए 40 यूरो देती हैं, जबकि कैलिफ़ोर्निया में 30 मिनट के लिए 275 डॉलर देने पड़ते हैं. वह 40 यूरो में हफ़्ते में 90 मिनट की लसीका मालिश भी करवाती हैं, जबकि अमेरिका में उन्हें लगभग 175 डॉलर देने पड़ते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह जानकर निराशा व्यक्त की कि दूसरों को स्वास्थ्य सेवा के लिए क्राउडफंडिंग का सहारा लेना पड़ता है. वह अपने अधिकार के लिए आभारी हैं लेकिन इस बात से दुखी भी हैं कि लोगों को बुनियादी देखभाल के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह एक विशाल तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट के लिए हर महीने 1,300 यूरो का भुगतान करती हैं. जबकि उन्होंने दावा किया कि सैन डिएगो में इसकी कीमत कम से कम 5,000 डॉलर होगी. दो लोगों के लिए एक हफ्ते के ज्यादातर ऑर्गेनिक किराने के सामान पर उन्हें 125 यूरो का खर्च आता है, जो अमेरिका में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले 300 डॉलर से काफी कम है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...