'वो नफरत करते हैं क्योंकि...', क्यों बढ़ रही है 'भारत विरोधी' भावनाएं? डच महिला ने उठाया राज से पर्दा

Viral News: दुनियाभर के सैलानियों को भारत देश काफी ज्यादा पसंद आता है. हालांकि कुछ लोगों के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भी आ जाती हैं. इसी बीच एक डच महिला ने 'भारत-विरोधी' भावनाओं के बढ़ने के पीछे की वजह बताई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 07, 2025, 01:27 PM IST
Viral Post: गांव से निकलकर कुछ लोग शहर में बस जाते हैं. गांव के मुताबिक शहर में ऐसी बहुत सारी सुविधा होती है जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है. भारत देश में ऐसे कई शहर हैं जिसके दीवाने दुनियाभर में हैं, इसकी वजह से दुनिया के कई देशों के लोग भारत घूमने-टहलने या फिर रहने के लिए आते हैं. भारत की बढ़ती लोकप्रियता के बीच भारत में रह रही एक डच महिला ने सोशल मीडिया पर हाल ही में 'भारत-विरोधी' भावनाओं के बढ़ने के पीछे की वजह बताई है. उसने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

क्यों नफरत करते हैं लोग
भारत में रह रही एक डच महिला ने सोशल मीडिया पर हाल ही में 'भारत-विरोधी' भावनाओं के बढ़ने के पीछे की वजह बताई है. मुंबई में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर इवाना पेरकोविक ने कहा कि भारत से नफरत का दिखावा करने वालों को डर है कि अगर वे इस संस्कृति को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यह देश पसंद आ सकता है. पेरकोविक ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा है कि निजी तौर पर, मैं लगभग 10 साल पहले भारत से प्यार करने लगी थी. 

 

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
भारत के प्रति लोगों की नफरत देखकर, मैं अक्सर सोचती हूं कि क्या यह सचमुच नफरत है या शायद? बस शायद? यह एक ऐसी दुनिया के प्रति एक गुप्त जुनून है जो आपकी दुनिया से बहुत अलग है. उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए लिखा कि यह देश दुनिया के सबसे अनोखे व्यंजनों में से एक है. भूदृश्यों की दृष्टि से, यह हिमालय, सफेद प्राचीन समुद्र तटों, रेगिस्तानों और जंगलों का घर है. यह दुनिया के सबसे रंगीन देशों में से एक भी है. जिसपर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि हमें भारत बहुत पसंद आया. हमने उत्तर और दक्षिण के कुछ हिस्से देखे हैं. मैं वापस जाना चाहता हूं. भारत की आत्मा और भावनाएं गहरी हैं, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. इसे खुले दिल और दिमाग से अनुभव करना होगा. मुझे यह पोस्ट बहुत पसंद आई.

