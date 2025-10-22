'पालथी मारकर बैठना हो गया गुनाह...?' सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, ताज होटल में क्या हुआ?

Viral News: ताज होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला पालथी मारकर बैठी है. उसने बताया कि पालथी मारकर बैठने से प्रबंधन ने उन्हें मना किया, जानिए क्या है पूरा मामला.
Viral News: ताज होटल में हर दिन हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ डिनर या फिर लंच करने जाते हैं. इस होटल की शुमार फाइव स्टार होटलों में होती है. हालांकि एक महिला ने ताज होटल के प्रबंधन की कड़ी आलोचना कि है और उसने वीडियो भी शेयर किया है. पूरा मामला महिला के बैठने की स्टाइल से जुड़ा हुआ है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसपर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
क्या है पूरा मामला
महिला ने रेस्टोरेंट का एक वीडियो X पर शेयर किया और इस घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की. एक मीडिया वेबसाइट की संस्थापक श्रद्धा शर्मा ने दावा किया कि भोजन के दौरान एक होटल प्रबंधक उनके पास आया और उन्हें पालथी मारकर न बैठने के लिए कहा क्योंकि इससे अन्य मेहमानों को असुविधा हो रही थी, आगे कहा कि एक आम आदमी जो कड़ी मेहनत करता है, अपना पैसा कमाता है और अपनी गरिमा के साथ ताज होटल आता है, उसे भी इस देश में अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और मेरी क्या गलती है? बस इतना कि मैं पद्मासन की मुद्रा में बैठ गई? क्या यह मेरी गलती है कि ताज होटल मुझे बैठना और क्या करना है, यह सिखा रहा है?
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. कई यूज़र्स ने शर्मा का पक्ष लिया और होटल के व्यवहार को अनावश्यक और वर्गभेदी बताया. एक युवक ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब ताज होटल में खाना खाते समय, कर्मचारी आपको बैठने का तरीका बताएंगे, लोग एक निश्चित राशि चुकाने के बाद भी आराम से बैठकर अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते! अंग्रेज चले गए, और अंग्रेज़ियत भी चली गई.
एक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बिल्कुल सही, हम घर पर भले ही पालथी मारकर खाना न खाते हों, लेकिन होटलों में हमें पालथी मारकर खाना जरूर खाना चाहिए और अगर आप ताज या किसी और पांच सितारा होटल में खा रहे हैं, तो यह अनिवार्य है.