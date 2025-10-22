Advertisement
trendingNow12971281
Hindi Newsजरा हटके

'पालथी मारकर बैठना हो गया गुनाह...?' सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, ताज होटल में क्या हुआ?

Viral News: ताज होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला पालथी मारकर बैठी है. उसने बताया कि पालथी मारकर बैठने से प्रबंधन ने उन्हें मना किया, जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 22, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पालथी मारकर बैठना हो गया गुनाह...?' सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, ताज होटल में क्या हुआ?

Viral News: ताज होटल में हर दिन हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ डिनर या फिर लंच करने जाते हैं. इस होटल की शुमार फाइव स्टार होटलों में होती है. हालांकि एक महिला ने ताज होटल के प्रबंधन की कड़ी आलोचना कि है और उसने वीडियो भी शेयर किया है. पूरा मामला महिला के बैठने की स्टाइल से जुड़ा हुआ है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसपर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला 
महिला ने रेस्टोरेंट का एक वीडियो X पर शेयर किया और इस घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की. एक मीडिया वेबसाइट की संस्थापक श्रद्धा शर्मा ने दावा किया कि भोजन के दौरान एक होटल प्रबंधक उनके पास आया और उन्हें पालथी मारकर न बैठने के लिए कहा क्योंकि इससे अन्य मेहमानों को असुविधा हो रही थी, आगे कहा कि एक आम आदमी जो कड़ी मेहनत करता है, अपना पैसा कमाता है और अपनी गरिमा के साथ ताज होटल आता है, उसे भी इस देश में अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और मेरी क्या गलती है? बस इतना कि मैं पद्मासन की मुद्रा में बैठ गई? क्या यह मेरी गलती है कि ताज होटल मुझे बैठना और क्या करना है, यह सिखा रहा है?

 

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. कई यूज़र्स ने शर्मा का पक्ष लिया और होटल के व्यवहार को अनावश्यक और वर्गभेदी बताया. एक युवक ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब ताज होटल में खाना खाते समय, कर्मचारी आपको बैठने का तरीका बताएंगे, लोग एक निश्चित राशि चुकाने के बाद भी आराम से बैठकर अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते! अंग्रेज चले गए, और अंग्रेज़ियत भी चली गई.

एक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बिल्कुल सही, हम घर पर भले ही पालथी मारकर खाना न खाते हों, लेकिन होटलों में हमें पालथी मारकर खाना जरूर खाना चाहिए और अगर आप ताज या किसी और पांच सितारा होटल में खा रहे हैं, तो यह अनिवार्य है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास